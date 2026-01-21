「昔と同じボブ」からアプデ！！【40・50代】若見えも叶う♡「大人のこなれボブ」

ボブは、レイヤーの入れ方や毛先の動かし方によって印象が大きく変わります。きちんと感を残しながらさりげなく今っぽさも足せるから、大人世代にもおすすめです。今回は人気美容師さんたちのInstagram投稿から、無理なく取り入れやすく若見えも狙えるこなれボブを、厳選してご紹介します。同じボブヘアを長く続けている人もぜひ参考にしてみて。

柔らかレイヤーでつくる長めボブ

トップの毛束がそれぞれ揺れるように内へ動きながら、柔らかなシルエットを作っています。ベースは肩に溜まる長さを活かし、自然に外ハネさせることで軽さをプラス。落ち着いたベージュカラーが全体をより柔らかくまとめ、動きがあっても派手に見えにくい印象に。長さを変えずに雰囲気を変えたい人も挑戦しやすいかも。

首元がきれいに見えるプチウルフボブ

コンパクトなプチウルフボブにレイヤーを重ねたスタイル。サイドは内側におさめてまとまりよく。首元ではぐっとくびれを作り、ベースは控えめに外ハネさせています。ボブの形はそのままに、今っぽさを取り入れたい人におすすめのデザインです。

繊細な毛束感が映えるニュアンスボブ

全体をナチュラルに下ろしながら、ほんのりくびれを作って外ハネを効かせたニュアンスボブ。細かな毛束感が動きを生み、軽やかな印象に仕上がっています。オリーブベージュのカラーが赤みを抑え、落ち着きの中に今っぽさをプラス。作り込みすぎないデザインなので、普段のスタイルになじみやすい点も魅力です。

顔まわりで差がつくレイヤーボブ

トップにふんわりとした丸みを持たせ、ベースをくるんと外ハネにすることでメリハリのあるシルエットを実現したレイヤーボブ。ダークブラウンをベースにしつつ、顔まわりはピンク味のあるベージュカラーに。全体は落ち着いて見えながら、表情がぱっと華やぐような遊び心の感じられるスタイルです。

※本文中の画像は投稿主様より掲載許諾をいただいています。

※こちらの記事では@kaihatsu_tomoya様、@kitadani_koujiro様、@shimanaka_futur様のInstagram投稿をご紹介しております。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：内山友里