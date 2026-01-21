PC作業中に「定規を使って！」と怒鳴られた女性の驚愕　画面に物理定規を強要する環境に「終わっている企業」

新しい職場での人間関係は、仕事の効率を左右する極めて重要な要素だ。だが、中には理解しがたい「マイルール」を新人に押し付け、感情的に怒鳴り散らすベテランもいるようだ。

関東地方に住む40代の女性（事務・管理）は、入社したばかりの会社で遭遇した、驚愕の教育担当者について振り返った。業務の引継ぎ中、女性に信じられない罵声が飛んだ。

「データの確認を依頼されPCでマーカーを使って確認していたら、教育担当者の方から『定規を使って！』と怒鳴られた」

アナログすぎる強制、自分が思うようにやらないと怒鳴る

デジタル化が進む現代において、PCソフトの機能ではなく、物理的な定規を画面に当てて確認しろというのだろうか。液晶画面を傷つける恐れもある、あまりに時代錯誤な手法に、女性が困惑したのは言うまでもない。

さらに驚くべきは、その教育体制のずさんさだ。引継ぎはわずか1日しかなく、まともな説明もないまま、女性は理不尽な叱責を受け続けることになる。担当者の思い込みによるトラブルも発生したようだ。

「メール転送を受信していなかったので、担当者へ伝えると『送った』の一点張りで終わってると思った。自分が読んだメールで興奮してやってきて、確認していないので（話を）合わせていると、『ちゃんとメール読んでっ』と怒鳴った」

同じ社内でそこまで言うなら再送すればいいだけだではあるが、一方的に怒鳴られればそれすらも言い出しにくくなるだろう。

一連の出来事を通じて、女性の不信感は個人だけでなく、会社全体へと向けられていった。

「まったくもって、自分が思うようにやらないと怒鳴るといった行為を行う女性社員を（中略）このコンプライアンスの厳しい時代に注意もできずに置いておくとは、終わっている企業だと思った」

古い慣習に縛られたベテランが幅を利かせ、新しい人材を潰してしまうような環境では、社員の定着は望むべくもないだろう。

※キャリコネニュースでは「『この会社終わってるな…』と思った瞬間」をテーマに投稿を募集中です。回答はこちらから https://questant.jp/q/0O5H4P8Y