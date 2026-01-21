冬のボーナス130万円「メンタル不調で課長交代」と語る50代男性　10％減も「感動も落胆もない」

この時期は、他の人のボーナス事情が気になるところ。投稿を寄せた兵庫県の50代男性（事務・管理／年収950万円）は、ボーナスを「130万くらい」と明かす。（文：境井佑茉）

「ちょっとメンタル面で体調を崩し、課長を交代してもらったので下がっているがしょうがない」

「子供が受験生なので特に大きな買い物、旅行などはしない」

「昨年は150万くらいなので給料共に10％減くらい」だというが、「納得はできている」と現状を冷静に受け止めている。

自身の健康を優先し、責任ある立場を退く苦渋の決断をした男性。年俸制で夏冬の支給額が固定されていることもあり、「あまり感動も落胆もない」と心境を明かす。

ボーナスの使い道については、「子供が受験生なので特に大きな買い物、旅行などはしない」という。今は派手な消費よりも、自分自身の回復と家族のサポートに専念する時期なのだろう。

一方、若くして高収入を得ながらも、タイミングゆえに「ボーナスなし」といったケースもある。埼玉県の20代男性（ITエンジニア／年収950万円）はこう語る。

「転職直後でボーナス評価対象ではないため今季は0円です。 去年は前職ですが特別ボーナスが追加で付与され80万ほどでした」

当時の使い道について、男性はこう振り返る。

「半分くらいは美味しいもの食べたり高いもの買って、半分はNISAに追加投入です」

現在は「0円」という寂しい結果になったが、20代で年収950万円だという男性。新天地での活躍次第で、来年以降の報酬はさらなる飛躍が期待できそうだ。

