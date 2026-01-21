34歳で冬のボーナス117万円！「満足しています」と語る男性、使い道は海外旅行

冬のボーナスは一年間の頑張りが形になる瞬間だ。特に業績が好調な企業に勤める人にとっては、その金額がモチベーションに繋がっているだろう。

大阪府に住む30代の男性（営業／年収700万円）は、化学メーカーに勤務している。今年の冬、手にしたボーナスは「117万」にものぼったという。

昨年の100万円からさらに増額となった理由について、「1つは等級が1つ上がったこと。もう一つは会社業績でしょうか」と振り、

「34歳という年齢で考えれば良い方だと思うので満足しています」

そう納得のコメントを寄せた。使い道については「年末年始の海外旅行です」と明かす。円安傾向にある昨今、これだけのまとまった資金があれば、羽を伸ばして存分にリフレッシュできるだろう。

「自己の成績アップによって8万円増えた」

一方で、自らの成績で増額を勝ち取った人もいる。千葉県に住む40代後半の男性（サービス・販売・外食／年収750万円）は店長を務めており、今回のボーナスは額面75万円、手取りで約60万円だった。

「昨年よりも8万円ほどアップ」したというが、背景にはシビアな現実もあるようだ。会社の業績は悪くないが、それによる一斉アップは無く

「自己の成績アップによって8万円増えた」

と実力に救われたようだ。さらに、物価高対策として月給が5000円アップしており、その影響も「1万円ほどボーナスに反映させている」ということだった。

※キャリコネニュースでは「冬のボーナスいくらですか？」をテーマに投稿を募集中です。回答はこちらから https://questant.jp/q/GHMN2PMU