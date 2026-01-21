スポーツ報知では連載企画「前進ルーキー１１人」として巨人の新人全選手を紹介する。第１回はドラフト５位の小浜佑斗内野手（２４）＝沖縄電力＝。幼なじみのオリックス・宮城大弥投手（２４）の背中を追い続けた即戦力内野手。社会人で守備力を向上させ、走攻守のバランスの良さが武器だ。盟友から６年遅れたプロ１年目。開幕１軍、レギュラー定着を目指して勝負する。

力強いバットスイング、柔らかいグラブさばき、強肩を生かしたスローイング。走攻守３拍子そろった内野手の小浜は新人合同自主トレでも際立っていた。「順調です。キャンプまで状態を保って１軍の方と一緒にやれる機会もあると思うので、スピードを感じて、開幕１軍でいられるようにしたい」と、青写真を描いた。

２４歳で念願のプロ入り。幼なじみの姿が何よりも力になった。「慢心させてくれない存在。先にレベルの高いところでやっている人がいる。プロの世界を目指す原動力になったのは間違いない。いい存在です」。オリックス・宮城だ。

同じ幼稚園に通い、小学１年から中学もチームメートだった。「小学校の頃は僕は基本捕手で、宮城君とはバッテリーだった」。団地の庭で野球をしたり、学校の帰り道も一緒。サッカーで遊ぶこともあった。高校は小浜が中部商、宮城は興南へ進み、左腕は１９年ドラフト１位でオリックスに入団した。「高校１年から投げて勝っていましたし、『すごいな』と感じていました。負けないように頑張ろうと」。先にプロの舞台へ飛び込んだ左腕の姿が何よりの刺激だった。

高校卒業後、小浜は沖縄電力に入社。「大学からも声があったんですけど、アマトップレベルの野球、考え方も学べる。成長できると思った。このチームで力をつけて、レギュラー、その後にプロという思いでした」。

高卒１年目から公式戦デビュー。しかし守備面では課題があった。「めちゃくちゃエラーして、そのせいで負けることもたくさんあった。学生の頃は打撃に自信があって打つことしか考えてなかった」。コーチからマンツーマンで基本を一から教え込まれ、休みの日も朝からノックを受け、泥だらけになった。反復練習で自信がついてきた。

幼なじみから遅れること６年。つかんだプロの舞台。本職は遊撃だが、二、三塁も練習を行っている。「坂本さんや吉川さん、昨年は泉口さんがタイトルを取られていますし、高い壁だと思う。でも追い越していきたい」。内野手のレギュラーの座を目指す。（水上 智恵）

◆小浜 佑斗（こはま・ゆうと）２００１年１０月５日、沖縄・宜野湾市生まれ。２４歳。志真志小１年時に志真志ドラゴンズで野球を始め、中学では宜野湾ポニーズに所属。中部商から沖縄電力へ。九州地区ベストナインに輝いた２５年はチームで都市対抗野球に出場。個人としては補強選手を含め３年連続同大会に出場。１８０センチ、８６キロ。右投右打。特技は指笛。年俸１０００万円。