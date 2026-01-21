Íèµ¨¤«¤é¥¿¥¤¥Ö¥ì¡¼¥¯Æ³Æþ¤â¡¡¥×¥íÌîµå£±£²µåÃÄ²ñµÄ¤ÇµÄÏÀÇòÇ®¡¡¾®µ×ÊÝ´ÆÆÄ¡¢¿·¾±´ÆÆÄ¤Ï»¿À®ÇÉ
¡¡¥×¥íÌîµå£±£²µåÃÄ¤Î´ÆÆÄ²ñµÄ¤¬£²£°Æü¡¢ÅÔÆâ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¡¢Íèµ¨¤«¤é¤Î£±·³¤Ç¤Î¥¿¥¤¥Ö¥ì¡¼¥¯Æ³Æþ¸¡Æ¤¤¬ÏÃÂê¤Ë¾å¤¬¤Ã¤¿¡£¥Õ¥ê¡¼¥È¡¼¥¯¤Ç¤Ï¡¢ºÂÄ¹¤òÌ³¤á¤¿¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¡¦¾®µ×ÊÝÍµµª´ÆÆÄ¡Ê£µ£´¡Ë¤«¤é¡Ö¹ñºÝÂç²ñ¤ÇÅ¬ÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢¡ÊÆ³Æþ¡Ë¤·¤¿Êý¤¬È¯Å¸¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¡×¤Ê¤É¡¢³èÈ¯¤Ê°Õ¸«¤¬Èô¤Ó¸ò¤Ã¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢º£µ¨¤«¤é¥¯¥é¥¤¥Þ¥Ã¥¯¥¹¥·¥ê¡¼¥º¡Ê£Ã£Ó¡Ë¤Î¥¢¥É¥Ð¥ó¥Æ¡¼¥¸¤Î²þÊÑ°Æ¤âÄó¼¨¤µ¤ì¡¢ÆüËÜ¥×¥íÌîµåÁª¼ê²ñ¤ÎÎ»¾µ¤òÆÀ¤¿¾å¤Ç³«ËëÁ°¤ËÀµ¼°·èÄê¤¹¤ë¸«ÄÌ¤·¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¥×¥íÌîµå¤¬Íèµ¨¡¢Âç¤¤ÊÅ¾´¹´ü¤ò·Þ¤¨¤ë²ÄÇ½À¤¬Éâ¤·¤¿¡£Ìó£²»þ´Ö¤ËµÚ¤ó¤À´ÆÆÄ²ñµÄ½ªÈ×¤Î¥Õ¥ê¡¼¥È¡¼¥¯¡£ºÂÄ¹¤Î¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¡¦¾®µ×ÊÝ´ÆÆÄ¤«¤é¡Ö¹ñºÝÂç²ñ¡¢¥á¥¸¥ã¡¼¥ê¡¼¥°¤ò¸«¤Æ¤âÆ³Æþ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¢¤ì¤Ð¶á¤¤¾Íè¡¢¡Ê£Î£Ð£Â¤Ç¤â¡Ë¤½¤¦¤Ê¤Ã¤Æ¤â¤ª¤«¤·¤¯¤Ê¤¤¡×¤È¡¢£±·³¤Î¥¿¥¤¥Ö¥ì¡¼¥¯Æ³Æþ¤¬Äó°Æ¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡¥¿¥¤¥Ö¥ì¡¼¥¯¤È¤ÏÁá´ü¤Î·èÃå¡¢»î¹ç»þ´Ö¤òÃ»½Ì¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë±äÄ¹Àï¤Ç¿Í°ÙÅª¤ËÌµ»à°ì¡¢ÆóÎÝ¤Ê¤É¤Î¾ìÌÌ¤òºî¤Ã¤Æ»Ï¤á¤ëÆÃÊÌ¥ë¡¼¥ë¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¤â¼Â¹Ô°Ñ°÷²ñ¤Ê¤É¤ÇÆ³Æþ¤ò¸¡Æ¤¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë²ÝÂê¤Ç¤¢¤ê¡¢£²£µÇ¯¤«¤é£²·³¤Ç»î¸³Åª¤Ë±¿ÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£ºòµ¨¤Þ¤Ç£²·³´ÆÆÄ¤À¤Ã¤¿¥ä¥¯¥ë¥È¡¦ÃÓ»³´ÆÆÄ¤äÆüËÜ¥Ï¥à¡¦°ðÍÕ£²·³´ÆÆÄ¤«¤éÂÎ¸³ÃÌ¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£¡Ö¤ª¤ª¤à¤Í¾¡ÇÔ¤Î·èÃå¤¬¤Ä¤¯¤Î¤¬¤¤¤¤¡×¡¢¡Ö»þ´Ö¡ÊÃ»½Ì¡ËÂÐºö¤ËÂÐ¤·¤ÆÈó¾ï¤Ë¸ú²Ì¤¬¤¢¤ë¡×¤È¤¤¤Ã¤¿°Õ¸«¤¬½Ð¤¿°ìÊý¤Ç¡¢¡Ö¼«Ê¬¤¬½Ð¤·¤¿¥é¥ó¥Ê¡¼¤¸¤ã¤Ê¤¤¤±¤É¡¢¾¡ÇÔ¤¬¤Ä¤¯¤È¤¤¤¦Áª¼ê¤Î¥á¥ó¥¿¥ëÌÌ¤Î¥±¥¢¡Ê¤¬É¬Í×¡Ë¡×¤È¡¢Åê¼ê¤ÎÉéÃ´¹ÍÎ¸¤¬¥Ç¥á¥ê¥Ã¥È¤Î°Õ¸«¤È¤·¤Æµó¤¬¤Ã¤¿¡£
¡¡ÆüËÜ¥Ï¥à¡¦¿·¾±´ÆÆÄ¤Ï¡ÖËÍ¤Ï»¿À®ÇÉ¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¡£Ìµ»à°ì¡¢ÆóÎÝ¤È¤«£±»à°ì¡¢»°ÎÝ¤«¤é»Ï¤á¤ë¤È¤«¤Í¡£´ÆÆÄ¤ÎÏÓ¤ò¸«¤»¤é¤ì¤ë¤·¡¢¡Ø¤³¤ÎºîÀï¤â¤¢¤ë¤ó¤À¡ª¡Ù¤Ã¤Æ¡£ÌÌÇò¤¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¤é¡¢ÅÓÃæ¤Ç¤ä¤á¤¿¤é¤¤¤¤¤Ç¤¹¤«¤é¡×¤ÈÁ°¸þ¤¤Ê»ÑÀª¤ò¼¨¤·¤¿¡£¿µ½Å¤Ê°Õ¸«¤â¤¢¤ë¤¬¡¢¥¢¥Þµå³¦¤ä¹ñºÝÂç²ñ¤Ç¤â¹¤¯Æ³Æþ¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¤³¤Î´ÆÆÄ²ñµÄ¤ò¤¤Ã¤«¤±¤Ëµ¡±¿¤¬¹â¤Þ¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢²ñµÄÃæ¤Ë¤Ï£Î£Ð£Â¤«¤é£Ã£Ó¤Î¥¢¥É¥Ð¥ó¥Æ¡¼¥¸²þÊÑ¤ÎÀâÌÀ¤â¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£¸½ºß¤Ï£¶Àï£´¾¡À©¤Ç£±°ÌµåÃÄ¤Ë£±¾¡¤Î¥¢¥É¥Ð¥ó¥Æ¡¼¥¸¤¬Í¿¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤ëºÇ½ª¥¹¥Æ¡¼¥¸¡Ê£Ó¡Ë¤À¤¬¡¢£±°Ì¤È£±£°º¹°Ê¾å¤Ä¤¤¤¿¾ì¹ç¤ä¾¡Î¨¤¬£µ³äÌ¤Ëþ¤Î¥Á¡¼¥à¤¬½Ð¾ì¤·¤¿¾ì¹ç¤Ë¤Ï²¼°ÌµåÃÄ¤ÎÆÍÇË¾ò·ï¤ò£´¾¡¤Ç¤Ï¤Ê¤¯£µ¾¡¤Ë¤¹¤ë°Æ¤Ê¤É¤¬Äó¼¨¤µ¤ì¤¿ÌÏÍÍ¤À¡££²£±Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤ëÁª¼ê²ñ¤È¤Î»öÌ³ÀÞ¾×¤È£³·î¤Î¼Â¹Ô°Ñ°÷²ñ¤ò·Ð¤ÆÀµ¼°·èÄê¤¹¤ë¸«ÄÌ¤·¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¡ÊÄ¹°æ¡¡µ£¡Ë
¡¡¢¡³Æ¥«¥Æ¥´¥ê¡¼¤Î¥¿¥¤¥Ö¥ì¡¼¥¯¡¡
¡¡¢¦¹â¹»¡¡£±£±Ç¯¤ÎÌÀ¼£¿ÀµÜÂç²ñ¤Ç½é¤á¤ÆÆ³Æþ¤µ¤ì¡¢£²£³Ç¯¥»¥ó¥Ð¥Ä¤«¤é¤ÏÁ´¤Æ¤Î¸ø¼°Àï¤Ç³«»Ï¤¬±äÄ¹£±£°²óÌµ»à°ì¡¢ÆóÎÝ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¢¦Âç³Ø¡¡Á´ÆüËÜÂç³ØÁª¼ê¸¢¤Ç¤Ï£±£±Ç¯¤ÎÅìÆüËÜÂç¿ÌºÒ¤Î±Æ¶Á¤Ë¤è¤ëÀáÅÅÂÐºö¤È¤·¤Æ½éºÎÍÑ¡£±äÄ¹£±£°²óÌµ»à°ì¡¢ÆóÎÝ¤«¤é¹Ô¤ï¤ì¤ë¡£ÅìµþÏ»Âç³Ø¤Ç¤Ï¿·¿ÍÀï¤ò½ü¤¡¢ºÎÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£
¡¡¢¦¼Ò²ñ¿Í¡¡ÅÔ»ÔÂÐ¹³Ìîµå¤Ç¤Ï£²£°£°£³Ç¯¤Ë½é¤á¤ÆºÎÍÑ¤µ¤ì¡¢°Ê¹ß¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê·Á¤ò·Ð¤Ê¤¬¤é£²£²Ç¯¤«¤é±äÄ¹£±£°²óÌµ»à°ì¡¢ÆóÎÝ¤Ç³«»Ï¤¹¤ë¸½¹Ô¤Î·Á¤¬ºÎÍÑ¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡¢¦£Î£Ð£Â¡¡£²·³¤Ç£²£µÇ¯¤Ë»î¸³ÅªÆ³Æþ¤µ¤ì¡¢³«Ëë¤«¤é£¶·î£²£²Æü¤Þ¤Ç¤Ï±äÄ¹£±£°²óÌµ»àÆóÎÝ¤«¤é¡¢¤½¤Î¸å¥·¡¼¥º¥ó½ªÎ»¤Þ¤Ç¤ÏÌµ»à°ì¡¢ÆóÎÝ¤«¤é¹¶·â¤ò³«»Ï¡£
¡¡¢¦¥á¥¸¥ã¡¼¡¡£²£°Ç¯¤«¤éÆ³Æþ¤µ¤ì¡¢£±£°²ó¤«¤éÌµ»àÆóÎÝ¤Ç¥¹¥¿¡¼¥È¡£¥Ý¥¹¥È¥·¡¼¥º¥ó¤Ç¤Ï¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡££×£Â£Ã¤âÂè£²²óÂç²ñ¤«¤é¼è¤êÆþ¤ì¤é¤ì¡¢±äÄ¹²ó¤ÏÌµ»àÆóÎÝ¤Ç»Ï¤Þ¤ë¡£
¢¡£±£²µåÃÄ´ÆÆÄ²ñµÄ¤Î¼ç¤ÊÆâÍÆ
¡¡¢¦³ÎÇ§»ö¹à
¡¦Åý°ì¥Ù¡¼¥¹¤Î»ÈÍÑ
¡¦¥Õ¥¡¡¼¥à£³ÃÏ¶èÀ©
¡¦£Ã£Ó¥¢¥É¥Ð¥ó¥Æ¡¼¥¸¤Î²þÀµ°Æ
¡¦¥ê¥×¥ì¡¼¥»¥ó¥¿¡¼¤Î±¿ÍÑ
¡¡¢¦´ÆÆÄ¥Õ¥ê¡¼¥È¡¼¥¯
¡¡µð¿Í¡¦°¤Éô´ÆÆÄ¡¡µå±ã¤ÎºÆ½Ð¾ìÀ©ÅÙ
¡¡ºå¿À¡¦Æ£Àî´ÆÆÄ¡¡»î¹çÁ°¤ÎÂ¾µåÃÄÁª¼ê¡¢¥³¡¼¥Á¤È¤Î²ñÏÃ¶Ø»ß¤Î¸·³Ê²½
¡¡¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¡¦¾®µ×ÊÝ´ÆÆÄ¡¡£±·³¤Î¥¿¥¤¥Ö¥ì¡¼¥¯Æ³Æþ
¡¡ÆüËÜ¥Ï¥à¡¦¿·¾±´ÆÆÄ¡¡Èô¤Ö¥Ü¡¼¥ë¤Î»ÈÍÑ