甲南大硬式野球部の「ＯＢＯＧ懇親会・岡本選手激励会」が２５年１２月７日に神戸市の同校で行われ、ＯＢの広島・岡本駿投手（２３）が出席した。２４年ドラフト３位で同部初のＮＰＢ選手となった１５３キロ右腕は、２５年３月の卒業後は初となる母校がい旋。４１試合で１勝１敗１ホールド、防御率２・８８をマークしたプロ１年目を終え、先発に転向する２６年は「１０勝」を目標に掲げた。また、２５年秋に１部復帰を決めた同部への思いを激白した。

広島・岡本は慣れ親しんだ母校の空気を吸い込み、晴れやかな笑みを浮かべた。「甲南大は自分を育ててくれた場所。まさか、こんなに早く帰ってこられるとは思わなかったので、よかったです」。谷口純司監督（６２）、坂本信昭ＯＢ会長（６１）ら同部関係者と再会し「改めて、たくさんの方に応援されているんだな」と実感。続けて、ルーキーながら４１試合の登板でブルペンを支えた、激動の２５年シーズンを振り返った。

大学１年春から投手に本格転向して４年足らずだったが、身長１８６センチの長い手足に秘められた潜在能力を買われ、２月の春季キャンプを１軍でスタート。デビュー戦となった同１９日の練習試合・ロッテ戦（コザしんきん）では、１イニング３者連続三振の好発進を決めた。オープン戦は６試合で防御率１・２９とアピールに成功。首脳陣に「体づくり優先」との方針を一変させ、リリーフとして開幕１軍をつかんだ。

開幕後は主にビハインドの展開で結果を残し、５月１３日の巨人戦（マツダ）では１回無失点でプロ初勝利。好投の裏には、利き手側に落ちるツーシームの存在があった。キャンプで捕手陣に太鼓判を押され、プロ入り後に本格的に投げ始めた新球種。得意のカットボールがアクセントとなり「（打者が）すごく反応してくれる」と早くも決め球になった。７月５日の同戦（東京Ｄ）ではキャベッジに対し、フルカウントから外角へのツーシームを選択。左の強打者から空振り三振を奪い、さらに自信を深めるきっかけとなった。

ところが、同８日の阪神戦（マツダ）では２回２失点。翌９日には、初めて出場選手登録を抹消された。ファーム再調整中は野村３軍投手コーチ兼アナリストと、開幕時からの投球動画を確認。「体の開きが早かったり、重心が高かったり…」と、疲労の影響で生じたフォームのズレを修正した。８月２日に再登録されると、同月は計１０試合で２失点。「リリーフでいい経験が積めた。防御率が２点台で終われたのは上出来」と確かな手応えを得て、最終的に来季の先発転向が告げられた。

１０月は宮崎のフェニックス・リーグに参加し、同１４日のＩＰＢＬ選抜戦（天福）では完封勝利。大学以来の先発で早速、適性の高さを見せつけた。翌月の秋季キャンプでは、連日１００球超えの投げ込みでスタミナ強化。最速１５３キロの直球を軸とした投球に緩急を加えるため、１年目はあまり投げなかったカーブも練習中だ。

「長いイニングを投げることが決まったので、体づくりを。しっかりと筋肥大をしたい」と、オフはスクワットを中心としたウェートトレーニングを徹底。「とりあえず量を食べる」と栄養士指導のもとで「食トレ」にも励み、大学時代に７８キロだった体重はすでに９０キロを超える。体脂肪率を１％減らして１８％とし、自己最重量の９１キロで２月のキャンプインを迎えることが理想。新井監督の期待も高く「低い目標を立てても仕方ない。開幕ローテに入り、１０勝を目指したい」と自らに言い聞かせた。

プロの世界で奮闘する岡本の姿を我が子のように見守るのが、甲南大硬式野球部の谷口監督。「活躍するたびに『甲南大初のＮＰＢ選手』と紹介されて、卒業生や関係者はみんなうれしく思っていた」と声を弾ませ、シーズン中の“マイルール”を明かした。「僕はいい時だけ褒めてやればいい。結局、打たれた時は本人が一番よく分かっているはずなので」。結果が出ない悔しさを自分で乗り越えることも、プロとして大切。登板後の連絡は「好投した時のみ」と決め、厳しくも温かい視線を送り続けた。

指揮官が率いる阪神大学野球連盟所属の同部は、２５年秋のリーグ戦で入替戦を勝ち抜き、２季ぶりの１部昇格が決定。岡本は母校の躍進を喜び、決意を新たにした。「プロの中でもみんなに『２部やん』と言われていた（笑）。だから、１部に上がってくれて本当によかった」。自身の活躍が大学のＰＲにつながることは、誰よりも理解。「甲南大を背負えるくらいの選手になりたい。後輩にもいい背中を見せられるように頑張ります」と約束し、「年男」として迎える２年目も信じた道を突き進む。（南部 俊太）

◆岡本 駿（おかもと・しゅん）２００２年６月１２日、徳島・勝浦町生まれ。２３歳。徳島・城南高では、２年秋から背番号６で遊撃手を務める。甲子園出場はなし。甲南大で投手に本格転向し、２年秋には２部西リーグでベストナイン投手部門を受賞。２４年ドラフト３位で広島に入団。好きな言葉は「笑って損した者なし」。１８６センチ、９０キロ。右投左打。推定年俸２０００万円。