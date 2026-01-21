文菜（杉咲花）、ゆきお（成田凌）の同棲提案に戸惑い 『冬のなんかさ、春のなんかね』第2話あらすじ
俳優の杉咲花が主演を務める日本テレビ系1月期水曜ドラマ『冬のなんかさ、春のなんかね』（毎週水曜 後10：00）の第2話が、きょう21日に放送される。それに先立って、あらすじと場面写真が公開された。
【場面写真】カフェで話し込む文菜（杉咲花）＆エンちゃん（野内まる）
本作は、主演・杉咲と監督／脚本・今泉力哉氏のタッグで贈る“考えすぎてしまう人”のためのラブストーリー。主人公・土田文菜（杉咲）がこれまでに経験してきたさまざまな別れや、かなわなかった恋などから、人を好きになることにどこか怖れを抱いていて、「大切な人とはつきあわないほうがいいのではないか？」「そもそも恋愛とはなんなのか？」などと逡巡しながらも前に進んでいく物語となる。
文菜と佐伯ゆきお（成田凌）は、コインランドリーで出会い、つきあい始めた。1年の時が過ぎ、クリスマスイブを間近に控えたある日、文菜は行きつけの喫茶店「イスニキャク」で遅めのランチを食べていた。店長のジョーさん（芹澤興人）やアルバイト店員の和地くん（水沢林太郎）とはすっかり顔なじみ。話題は「クリスマスは恋人と過ごしたいか？」。和地くんは別に過ごさなくていい派、ジョーさんは絶対過ごしたい派。文菜は和地くんと同意見だが、恋人のゆきおが記念日を大切にする人だから一緒に過ごすという。
文菜は新作小説の打ち合わせをするために出版社を訪れる。編集担当の多田美波（河井青葉）は、今、書いている原稿を書き進めるべきか悩んでいる、という文菜の言葉に真摯に向き合う。文菜は少しだけ心が軽くなる。
そして、クリスマスイブを迎えた。文菜とゆきおは、一緒に買い物やディナーを楽しむ。翌日、ゆきおから「夏くらいに一緒に住まない？」と提案される。驚き、喜び、戸惑いなど、さまざまな感情がこみ上げてきて、文菜は即答できなかった。
その日の午後、文菜は古着屋の同僚・エンちゃん（野内まる）とカフェで落ち合う。2人は大学時代からの友だちで、お互いに恋愛相談をする仲である。ロマンティック・アセクシュアル（他者に恋愛感情を抱き、性愛感情を抱かない）のエンちゃんもまた、“自分の好き”について悩んでいた。数日後、古着屋に和地くんがやって来る。和地くんも恋人となにかあった様子。さらに、文菜を好きな早瀬小太郎（岡山天音）からも連絡がある。思い思いに悩む人たちから文菜はどんな影響を受けるのか。
文菜は、まっすぐな性格のゆきおに、どこかきちんと向き合えずにいる。そんな矢先のゆきおの提案。文菜はどのような結論を出していくのか。そして、文菜もまわりの人たちも、恋人や好きな人への気持ちに思い悩む。
