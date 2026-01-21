戸次重幸“ミズノ”衝撃の能力とは…菊池風磨“ナガレ”らもドン引き？『こちら予備自衛英雄補?!』第3話あらすじ
8人組グループ・timeleszの菊池風磨が主演する中京テレビ・日本テレビ系水曜プラチナイト『こちら予備自衛英雄補?!』（毎週水曜 深0：24）第3話が21日放送される。
【集合ショット】素敵…！ブラックコーデで登場した菊池風磨＆加藤浩次
加藤浩次が原作・脚本・監督を手掛ける今作は、“クセだらけの能力”を持ったフリーター・ナガレ（菊池）ら7人が、防衛省に秘密裏に呼び出される。どん底7人がコンプレックスで地球を救う、全く新しいヒーロードラマとなる。
■第3話あらすじ“罪を犯したヒーロー”
「ミズノさん！あなた犯罪者だったんですか…！」
そう問いただされた大学研究職員のミズノ（戸次重幸）は、別室で防衛省職員マドズミ（六角精児）から取り調べを受けることに。そして防衛大臣クロカワ（高杉亘）にも前科者だった事実を伝えられてしまう。
一方、ナガレ（菊池風磨）ら予備自衛英雄補のメンバーは、ここまで無言のまま2日を過ごした怪しすぎるミズノの罪の内容を予想。「スパイ？」「ヤクザ？」「薬物中毒者？」各々が持論で盛り上がる中、取り調べを終え第6会議室に戻ってくるミズノ。
「私はかつて罪を犯しました」初めて聞くミズノの声に驚く一同。そこからミズノは、これまで黙っていた理由や犯した罪の告白をはじめる。実は、ミズノは能力を発動するには“とある罪”を犯さなければならず…。ミズノの罪とは一体？そして“衝撃の能力”に一同ドン引き（!?）その頃、拘置所では、ある人物に死刑執行が告げられ…。
