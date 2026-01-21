長嶋一茂、ハワイで“拘束”騒動 ”ブラックリスト”入りに「参りました」
タレントの長嶋一茂が、20日放送の日本テレビ系バラエティー『行列のできる法律相談所』2時間スペシャル（後9：00）に出演。10年前、ハワイの空港の入国審査場で起きた“拘束”事件について紹介した。
当時、一茂は入国審査官から長時間質問された挙げ句、別室に連行されてしまった。取調室のような部屋で犯罪者かのように尋問を受けた一茂は、それだけにとどまらず、全身の身体検査も受ける羽目になってしまった。
その理由として、一茂が毎年5〜6回ハワイに行っていることから、違法なビジネス目的での渡航を疑われた点、さらに、一茂が持っていた現金の多さも問題視された。アメリカに持ち込める現金は1万ドル未満と決まっており、一茂がその時に持っていた米ドルは9000ドルだったが、日本円も1600ドル分持っていたため、あわせて1万ドルを超え、申告が必要だったこともあり、拘束されてしまった。
一茂は、当時を振り返り「これは参りました。1万ドル以上っていうのをやっちゃった時から、ブラックリストみたいなのに入るんです。そこからずっと止められる。だから、トランクの中に貢ぎ物を用意しておいて。コーヒー豆が好きな検査官の方が多いので（トランクを）開けて『どうぞ！』ってやったら、もらってくれるかなと思ったら、絶対もらってくれない」と笑いを交えて明かしていた。
