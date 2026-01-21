アルコ＆ピース、『映画ドラえもん』で声優初挑戦 宣伝アンバサダー就任に「ドッキリでは？」と半信半疑
国民的アニメの映画シリーズ45作目となる『映画ドラえもん 新・のび太の海底鬼岩城』（2月27日公開）の宣伝アンバサダーに、お笑いコンビアルコ＆ピースの平子祐希と酒井健太が起用され、さらにゲスト声優として声の出演を果たすことが発表された。
【画像】大型スタンディのビジュアル
本作は、『映画ドラえもん』シリーズの代表作のひとつとして長く愛され、感動の嵐を巻き起こした『映画ドラえもん のび太の海底鬼岩城』（1983年公開）を新たに映画化。
先日、本作の宣伝アンバサダーに平愛梨が就任し、ゲスト声優としてアニメ作品で初声優に挑戦することが発表されたばかりだが、アルコ＆ピースも宣伝アンバサダーに就任し、海底人の国・ムー連邦を護る兵士役として、声優にも初挑戦する。
■アルコ＆ピース・平子祐希のコメント
小学生の時、学習机の引き出しをぎゅっと目をつぶりながらそっと開けては、「ドラえもんの世界に繋がれ！！」と何度祈ったか分かりません。今回、ようやくその時の夢がかないました。
自分の人生において「映画ドラえもん」で声をあてるなんて、考えたことありますか？（笑）物心ついたらドラえもんがいて、気づいたらドラえもんを見ていて、今回お仕事してお邪魔する…。実際に劇場で自分の声が流れるのを確認するまで、まだどこか夢うつつというか、まだドッキリだと思っています。
上京してから両親が仕送りの中にドラえもんグッズを忍ばせてくれたり、子供のころから現在に至るまで、ずっと隣にいて精神的な支柱になっている存在です。
初めてのアフレコ現場では、技術的な追いついて無さは勿論なんですけど、生まれながらに側にいるドラえもんの制作現場に立つっていう見えない圧を感じましたね。そんな圧も手伝って、こんなに難しいものなのかと実感しました。感動と共に感慨深さもありました
本当にロマン溢れる内容で、小さなお子様から大人の方までみんなが楽しめる作品になっています。
ぜひ大スクリーンでご覧ください。
■アルコ＆ピース・酒井健太のコメント
ゲスト声優として『新・のび太の海底鬼岩城』出演させていただきます。まだフワフワした感覚です（笑）。
子どものころからドラえもんのグッズ、たくさん使わせていただいてました！まさかドラえもんに会えると思ってなかったので、今まで会った先輩の中で一番嬉しいです（笑）
初めて劇場で観た「映画ドラえもん」は、1990年公開の「のび太とアニマル惑星」でした。映画のノベルティをもらうために同じ作品を10回くらい観に行っていました。そんな子供のころから親しんできた「映画ドラえもん」に声優として参加させて頂いて感無量です。
アフレコ現場は、スタジオの圧迫感もあり、こんな環境で声優の皆さんはやっているんだと思うと、さらに緊張感が増しました。しずかちゃん役のかかずゆみさんに手取り足取り教えていただきながら、自分ができる以上の声は出せたと思います！ぜひ劇場でお楽しみください！
