来月8日の投開票に向けて“事実上の選挙戦”がスタートし、各党は公約に「消費税減税」を掲げる見込みです。一方、受験シーズンとも重なる時期の選挙に、受験生や大学などからは懸念の声が…。

■自民党の公約、21日に取りまとめへ

衆議院解散の正式表明から一夜明け、自民党の幹部会に出席した高市首相。その冒頭、こう意欲を示したといいます。

自民党 鈴木幹事長（20日）

「（高市首相は）『短期決戦となるが党一丸となって戦い抜き必ず勝利を収めたい。私も先頭に立って戦っていく』（としていた）」

自民党は、いわゆる裏金問題をめぐり不記載のあった議員について、今回の選挙では公認し比例代表との重複立候補を認める方針です。

また、自民党が衆議院選挙で掲げる公約の原案が判明しました。

飲食料品は2年間に限り消費税の対象としないことについて、今後「国民会議」において、財源やスケジュールの在り方など、実現に向けた検討を加速することなどを明記していて、自民党は21日に公約を取りまとめる予定です。

■立憲・安住幹事長「消費税解散ということに」

高市首相（19日）

「自民党と日本維新の会で、過半数の議席をたまわれましたら、高市総理。そうでなければ野田総理か斉藤総理か、別の方か。間接的ですが、国民のみなさまに内閣総理大臣を選んでいただくことにもなります」

会見で名指しされた、立憲民主党の野田代表と公明党の斉藤代表。新党「中道改革連合」は、2人が並んで空を見上げる新しいポスターを発表しました。

「中道」を結党した立憲民主党の安住幹事長は、立憲の衆議院議員148人のうち今の時点で144人が合流すると明らかにしました。

立憲民主党 安住幹事長

「新しい党でみんなで戦えることは幹事長としてホッとしている。民主主義を守る本当に重要な戦いになりますし、特に政策的には消費税解散ということになる」

■立憲・原口氏「ゆうこく連合」立ち上げへ

一方、自身のSNSに、立憲の事務方から迫られた対応について明かし、「そんな党に誰が入るか」などと投稿していた立憲の原口元総務相は20日に会見を開き、「中道」には合流せず、政治団体「ゆうこく連合」を、政党化を目指して立ち上げると発表しました。

立憲民主党 原口元総務相（20日）

「（『中道』は）高市内閣から突きつけられた解散というカードにおびえて、禁じ手をとったんではないかと。今まで自民党、自公に対峙（たいじ）してやってきたことがいったい何だったんだと」

■国民・玉木氏「解散は経済に悪影響」

国民民主党の玉木代表は…。

国民民主党 玉木代表（20日）

「このタイミングで解散しないほうが良かったんじゃないかなと。やっぱり経済に悪影響を及ぼす可能性を含んだ解散総選挙になってますので」

早速、街頭演説へ。消費減税を料理に例え、こう批判しました。

国民民主党 玉木代表（20日）

「問題なのはこの料理（消費減税）おいしそうに見えますけど、注文してから40分はかかるね多分。口に入るか入らないか分からないものじゃなくて、具体的でスピーディーに結果を出す。そんな政治に私たちは変えていきたい」

■「受験がダメに」大学から懸念 対策は…

今回の選挙をめぐっては、こんな懸念の声も…。

日本大学文理学部教育学科 末冨芳教授

「集中しなきゃいけない時に平気で選挙の車が通る。一生に1回の受験が本当にダメになってしまう」

20日、選挙期間中に試験を受けるという受験生から聞かれたのは…。

選挙期間中に試験 受験生（20日）

「受験に集中できなくなっちゃうのが怖い。（選挙）期間を受験のもっと終わりの時とかにしてほしい」

受験シーズンを直撃する、今回の選挙戦。

来月3日と、7日から9日にかけて入学試験が行われる東京経済大学からは、こんな声が…。

東京経済大学 入試副本部長

「（試験の）地区会場は大体が駅前に設置されている。駅で大きな声や選挙活動が聞こえてくるので、そこが一番心配」

そこで、今回に限り、ある対策を導入することに決めたといいます。

東京経済大学 入試副本部長

「（試験がある）4日間全てにおいて、耳栓の利用を認めるということにしました。これまでは耳栓は禁止になっていて。自分たちがやってきたことが発揮できるような受験にしてほしいので、環境の部分は、大学側でもできることはしたいなと」

■公職選挙法には「静穏保持の努力義務」が

懸念の声は、来月1日にも入試が行われる、日本大学の教授からも。

日本大学文理学部教育学科 末冨芳教授（20日）

「元々、公職選挙法で静穏保持の努力義務があるが、どの候補者陣営のかたも、受験生の集中を乱さないように静かにしていただきたい」

「受験生の集中を乱すと判断した場合には、試験本部に相談して会場を変えたり、あるいは一旦中断する。その最悪の事態を避けるために、（候補者陣営に）大学の側としてはもうお願いするしかない」

選挙管理委員会でも、受験生に配慮するための対策が。東京・千代田区では…。

千代田区選挙管理委員会 担当者

「去年2月に行われた区長選挙の際、受験生に影響が出ないよう配慮を求める要望が学校側から寄せられ、学校周辺などでは静穏保持に努めるよう注意を促す文書を、各陣営に配布した。今回の衆院選においても、各陣営に同様の文書を配布する方針で動いている」

衆議院選挙は来月8日、投開票です。

