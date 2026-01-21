「年下の日本に負けた」韓国に走る危機感と冷めた視線 ファンは怒りより失望「日本の方が一枚上」【U23アジア杯】
日本が1−0の接戦を制して決勝進出を決めた(C)Getty Images
AFC U23アジアカップの準決勝が現地時間1月20日、サウジアラビアのジッダで行われ、U-23日本代表が1-0でU-23 韓国代表を下した。
【動画】佐藤龍之介のCKから最後は小泉佳絃！韓国を下した値千金の決勝ゴールを見る
試合は序盤から日本がペースを握り、何度も好機を作った。均衡が破れたのは36分、佐藤龍之介のCKに永野修都がヘッドで合わせ、相手GKが弾いたこぼれ球を小泉佳紘がゴールに蹴り込んだ。
風下に立った後半は、一転して韓国の攻勢を受ける。57分にはチャン・ソクファンに強烈なミドルシュートを放たれるが、ゴールポストに救われた。その後も、ボールをキープできない日本は韓国の攻撃にさらされ続けたが、GK荒木琉偉の好セーブやDF陣の粘り強い守りでゴールを許さず、1点を守り切った。
この勝利に日本のSNS上では「崩れない守備と冷静さはさすが」「将来のA代表にも期待できる」「簡単な試合ではなかったがよく勝ち切った」と称賛の声が上がった。
一方で敗れた韓国の反応は落胆の色が濃く、SNS上には淡々と敗戦を受け止める声が目立った。「年下の日本に負けてしまった。数年後にはさらに脅威となるだろう」「日本の方が一枚上」「戦い方が消極的過ぎた」「内容的に完敗したわけではないが、負けは負け」といったコメントが寄せられている。
今大会の韓国は、グループステージでU21相当の選手を集めたウズベキスタンに0-2で敗れた“前科”があった。同じく21歳以下で構成した日本にも力の差を見せつけられたことで、ファンの感情は怒りより失望が上回ったようだ。
[文/構成:ココカラネクスト編集部]
外部サイト
日々快適に、そして各々が目指す結果に向けてサポートするマガジンとして、多くの方々の「ココロ」と「カラダ」のコンディショニングを整えるのに参考になる媒体(誌面＆WEB)を目指していきます。