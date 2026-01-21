キケとの再契約は“既定路線” 40人枠埋まるも最終的に「ロースター」から外れるのは？ 専門メディアが見解
ドジャースはタイガースからFAのアンディ・イバネス、カブスからFAのカイル・タッカーも獲得し、40人枠が埋まった状態の中、同じくFAとなっているキケ・ヘルナンデスと再契約するのか注目されている。
ドジャース専門メディア『Dodgers Way』は「キケ・ヘルナンデスは、現時点で正式に2026年のドジャースの一員というわけではないが、いずれそうなることは誰もが承知している」と説明。
続けて「昨年、彼はスプリングトレーニングが始まるわずか数日前に再契約を結んだ。今年はオフに受けた肘の手術からの回復途中で、復帰の明確なスケジュールは決まっていない。オフの補強を進めている最中のドジャースにとって、現段階で彼に貴重な40人枠の一つを割く必要はないのだ」と、見解を示した。
同メディアは「十中八九、ドジャースは60日間の負傷者リスト（IL）の登録が再び可能になるタイミングか、あるいは復帰が近づくシーズン後半になってから、キケ・ヘルナンデスと再契約を結ぶことになるだろう」と予想した。
そして「イバネスの獲得は、キケ・ヘルナンデスとの再契約を妨げるものでは決してない」とし、昨オフに他球団から複数のオファーがあり、キケ・ヘルナンデスも移籍を考えたことを認めたというが、「ドジャースは依然として彼の万能性を必要としている」と断言した。
キケ・ヘルナンデスの復帰準備が整えば、獲得したばかりのイバネスを最終的にロースターから外すのは既定路線だと見ているようだ。
