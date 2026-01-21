◆ノルディックスキー・ジャンプ Ｗ杯（２０日、山形・アリオンテック蔵王シャンツェ）

山形市のアリオンテック蔵王シャンツェで女子個人第１９戦（ヒルサイズ＝ＨＳ１０２メートル）が行われ、丸山希（２７）＝北野建設＝が、１０１メートル、９２・５メートルの合計２２２・５点で凱旋試合を制し、今季６勝目を挙げた。この日、全日本スキー連盟（ＳＡＪ）がミラノ・コルティナ五輪（２月６日開幕）代表５２人を発表。丸山は正式に初五輪代表となり、選出御礼Ｖとなった。金メダルの有力候補として地元から勢い増していく。高梨沙羅（２９）＝クラレ＝は１０位だった。２１日も同会場で行われる。

列島に大寒波が襲っても、ニューヒロインにはまったく関係ない。丸山は１回目に１００メートルを超えるビッグジャンプでトップに立った。２回目も低い助走姿勢から加速していくと、力強く飛び出して、グンと勢いに乗り９２・５メートルまで飛んだ。海外勢を退けての優勝が決まった瞬間、ガッツポーズで大歓声に応えてみせた。「今の、この状態で飛ぶことをすごく楽しみに帰ってきたので、日本シリーズ初戦で勝つことができて、すごくうれしい」と凱旋Ｖに満面の笑み。貫禄さえ漂わせ、昨年１２月２０日以来のＷ杯勝利で、今季のＶ回数を「６」に積み上げた。

全日本スキー連盟が２０日にミラノ五輪代表を発表し、丸山の初五輪が正式に決まった。ほぼ確実にしていたとはいえ、厳しい代表争いを終え、今大会前には「気持ちが楽になった」と話した通り、夏のサマーシリーズを３連覇した相性のいいジャンプ台で躍動した。

大舞台での金メダルに向け、課題と向き合った。昨春、所属先の人事考課の目標シートに「総合点２４０点、飛型点５４点」と書き込んだ。この日４位だったＷ杯個人総合２連覇中のプレブツ（スロベニア）に勝ち、五輪で頂点に立つための数字。大会ごとに会社に報告書を提出し、反省を繰り返し、技術に磨きをかけてきた。

今季は足裏の重心の位置を探ったり、あえてスタートゲートを高くして、スピードを上げ、風をもらうことで飛距離を出した。遠くに飛んでいく感覚を養い、夢の実現のためのジャンプを繰り返した。

初五輪は、雪辱を果たす場だ。２２年北京五輪が控えた２１年の全日本選手権。着地で転倒し、左膝前十字靱帯（じんたい）損傷などの大けがを負い、五輪出場を逃した。ゼロからのスタートになったものの、苦しいリハビリを乗り越えて、復活へとつなげた。「（五輪へ）弾みをつけられたらいいなと思うので、明日（２１日）、札幌と自分のジャンプが出せるように頑張っていきたい」。夢舞台での輝くメダルへ、地元から加速していく。（松末 守司）