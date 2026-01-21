タレントでモデルの休井美郷（３４）が「結婚式を挙げさせていただきました」と報告した。

２０日までに自身のインスタグラムを更新し「これまで出会ってきた人、離れていても見守ってくれた人、そして、隣にいてくれる存在。当たり前だと思っていた日常が、どれほど多くの支えの上に成り立っていたのか。あらためて気づかされた一日でした」としみじみ。

「ここまで歩いてきた道も、これから続いていく道も、どちらも大切にしたいと思えたこと。祝福の言葉や、何気ない一言ひとつひとつが胸に残り、今もまだ、余韻の中にいます。今日からまた、いつもの日常へ。でも、少しだけ景色が違って見えています」と、人生のターニングポイントになったようだ、

写真をたくさんアップし「まだほんの一部。これから、こだわった会場のこと。デザインから仕上げたドレスのこと。世界観を表現した小物のこと。お色直しや、二次会のこと。少しずつ、日常の投稿と交えながら更新していきます。これから結婚式を迎える花嫁さんの何かヒントになれたら嬉（うれ）しいです」と今後、紹介していくのだという。「ＹｏｕＴｕｂｅも、近日中にアップ予定です。ぜひご覧下さい」と呼びかけた。

会場は、東京・芝公園にあるザ・プリンス パークタワー東京。夫の顔こそ隠したが、高身長でイケメンオーラが漂う。

休井は胸元が大胆に開いたデザインのウェディングドレス。フォロワーは「とってもお綺麗ですー」「憧れのお姫様すぎる」「リアルプリンセス。美しすぎます」「本物のプリンセス」とほれぼれ。また「きゅーいちゃんが小柄すぎるのか、旦那様がでかすぎるのか」「すごい身長差」「式場がゴージャスすぎてびっくり…！旦那様なにしてる方ですか」と、休井の夫にも注目が集まった。

休井は恋愛リアリティーショー「バチェラー・ジャパン」に出演して話題に。普段はパン教室の先生として働いているが、タレントやモデルとしても活動している。２０２５年７月７日に結婚。「『真実の愛』をやっと見つけることができました」と伝えた。