¥Ï¥·¥ä¥¹¥á¡¦¥¢¥Ä¥³¡¡¼«¿È¤Î¡Ö¿ÍÀ¸¤Î¥Æ¡¼¥Þ¡×¤ò¹ðÇò¡¡½Ð±é¼Ô¤Ó¤Ã¤¯¤ê¡Ö¤½¤¦¤Ê¤Î!?¡×
¡¡¸µ¡ÖBiSH¡×¤Ç¥¿¥ì¥ó¥È¤Î¥Ï¥·¥ä¥¹¥á¡¦¥¢¥Ä¥³¡ÊÇ¯ÎðÈó¸øÉ½¡Ë¤¬20Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·Ï¡Ö¥í¥ó¥É¥ó¥Ï¡¼¥Ä¡×¡Ê²ÐÍË¸å11¡¦15¡Ë¤Ë½Ð±é¡£¼«¿È¤Î¡Ö¿ÍÀ¸¤Î¥Æ¡¼¥Þ¡×¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡Á°½µ¤Ë°ú¤Â³¤¿Íµ¤´ë²è¡Ö³ÊÉÕ¤±¤·¹ç¤¦½÷¤¿¤Á¡×¤¬ÊüÁ÷¤µ¤ì¡¢¥Æ¡¼¥Þ¤Ï¡Ö³Ú¤·¤¯À¸³è¤·¤Æ¤Ê¤µ¤½¤¦¤Ê½÷¡×¡£º£²ó³¹Æ¬¥¢¥ó¥±¡¼¥È¤Î¥é¥ó¥¥ó¥°·ë²Ì¤¬È¯É½¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡5°Ì¤Ë¥é¥ó¥¯¥¤¥ó¤·¤ÆÀË¤·¤¯¤â¾å°Ì¤È¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¥Ï¥·¥ä¥¹¥á¡£¥¢¥ó¥±¡¼¥È¤Ë¤Ï¡Ö´é¤Ä¤¤¬ÆÝµ¤¤Ç¡¢ÆÃ¤Ë²¿¤â¹Í¤¨¤ºÀ¸¤¤Æ¤¤¿¤è¤¦¤Êµ¤¤¬¤¹¤ë¡×¤È½ñ¤«¤ì¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤¬¾Ò²ð¤µ¤ì¤ë¤È¡¢¥Ï¥·¥ä¥¹¥á¤Ï¡Ö¿ÍÀ¸¤Î¥Æ¡¼¥Þ¤¬¥Ï¥Ã¥Ô¡¼¡õ¥Ý¥¸¥Æ¥£¥Ö¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤ËÀ¸¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ì¤Ë½Ð±é¼Ô¤¿¤Á¤«¤é¤Ï¡Ö¤½¤¦¤Ê¤Î!?¡×¡Ö½é¤á¤ÆÃÎ¤Ã¤¿¡×¤È¤Ó¤Ã¤¯¤ê¡£¤Þ¤¿¡¢Æ±¤¸¥°¥ë¡¼¥×¤À¤Ã¤¿¥»¥ó¥È¥Á¥Ò¥í¡¦¥Á¥Ã¥Á¤Ï¡Ö³Î¤«¤Ë¡Ä¤É¤ì¤À¤±·ù¤Ê¸À¤¤¹ç¤¤¤·¤Æ¤â¼¡¤ÎÆü¤Ï¥±¥í¥Ã¤È°ìÈÖ¤·¤Æ¤ë¥¿¥¤¥×¡×¤À¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£