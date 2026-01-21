ÃæÆü¡¡¶â´ÝÌ´ÅÍ¤¬¡Èº£±Ê¥í¡¼¥É¡ÉÊâ¤à¡¡¥×¥í2Ç¯ÌÜ¤Ë¡Ö2·å¾¡Íø¡õµ¬ÄêÅêµå²óÅþÃ£¡×ÁÀ¤¦
¡¡¡Èº£±Ê¥í¡¼¥É¡É¤òÊâ¤à¡£ÃæÆü¡¦¶â´Ý¤¬¹âÃÎ¸©Æâ¤Ç¥«¥Ö¥¹¡¦º£±Ê¤È¤Î¹çÆ±¼«¼ç¥È¥ì¤ò¸ø³«¡£º£±Ê¤¬DeNA¤Ç¤Î¥×¥í2Ç¯ÌÜ¤ËÃ£À®¤·¤¿¡Ö2·å¾¡Íø¡õµ¬ÄêÅêµå²óÅþÃ£¡×¤Ø°Õµ¤¹þ¤ß¤ò¼¨¤·¤¿¡£
¡¡¡Ö143¥¤¥Ë¥ó¥°°Ê¾å¤òÅê¤²¤ë¤³¤È¤È¡¢2·å¾¡Íø¤òÌÜÉ¸¤Ë´èÄ¥¤ê¤¿¤¤¡×
¡¡ÀÅ¤Þ¤êÊÖ¤Ã¤¿¼¼ÆâÎý½¬¾ì¤Î¥Ö¥ë¥Ú¥ó¤Ë¾×·â²»¤¬¶Á¤¯¡£¥«¡¼¥Ö¤ä¥Á¥§¥ó¥¸¥¢¥Ã¥×¤ò¸ò¤¨¤Æ29µå¤òÅê¤²¤¿¡£¥Þ¥¦¥ó¥É¸åÊý¤Ç»ëÀþ¤òÁ÷¤Ã¤¿º£±Ê¤«¤é¡Ö¥Ê¥¤¥¹¥Ü¡¼¥ë¡ª¡×¤ÈÀä»¿¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡Âº·É¤¹¤ëº¸ÏÓ¤òÄÉ¤¦¡£´ØÂç2Ç¯»þ¤«¤é¡¢º£±Ê¤ÎÅö»þ¤ÎÇØÈÖ¹æ21¤òÃåÍÑ¡£¤¯¤·¤¯¤â¡¢¤½¤Îº£±Ê¤Ï2Ç¯ÌÜ¤Î17Ç¯¤Ë¼«¿È½é¤Î2·å11¾¡¡Ê7ÇÔ¡Ë¤òµó¤²¡¢148²ó¤òÅê¤²¤Æµ¬ÄêÅêµå²ó¤Ë½éÅþÃ£¤·¤¿¡£º£±Êµé¤Î¹¥À®ÀÓ¤ò»Ä¤·¡¢ÈôÌö¤Ë¤Ä¤Ê¤²¤ë¹½¤¨¤À¡£
¡¡¡Èº£±Ê¥¤¥º¥à¡É¤âìÅÍß¤ËµÛ¼ý¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ö¤É¤¦¤¤¤Ã¤¿À¸³è¡¢Îý½¬¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤«ÊÙ¶¯¤·¤¿¤¯¤Æ¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤·¤¿¡×¡£Ç¯ÌÀ¤±¤«¤é¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¹çÆ±¼«¼ç¥È¥ì¤Ç¤Ï1Æü15»þ´Ö¶á¤¯Ì©Ãå¤·¡¢¡ÖÄ«6»þÈ¾¤«¤é»¶Êâ¤·¤Æ¡¢µå¾ì¤ÇÎý½¬¤·¤ÆÌá¤Ã¤Æ¤«¤é¤â°ì½ï¡£²¹Àô¤â°ì½ï¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¤¤¤¦¡£º£±Ê¤«¤é¤Ï¡ÖËÍ¤Î2Ç¯ÌÜ¤ÈÈæ¤Ù¤Æ¤â¡¢´û¤Ë³ÎÎ©¤·¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤¬¤¢¤ë¡£¼«Ê¬¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£ËÍ¤âÈà¤ÎÆ°¤¤ò¸«¤Æ³Ø¤ÖÅÀ¤ÏÀ¨¤¯¤¢¤ë¡×¤ÈÂÀ¸ÝÈ½¤ò²¡¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡¡Ö¥ª¥Õ¥·¡¼¥º¥ó¤ÎÌîµåÀ¸³è¤ÎÃæ¤Ç°ìÈÖ½¼¼Â¤·¤Æ¤¤¤ë¡£³Ø¤ó¤À¤³¤È¤òÂ³¤±¤Æ¼«Ê¬¤Î¤â¤Î¤Ë¤·¤¿¤¤¡×¤È¶â´Ý¡£ÇØÈÖ¹æ21¤¬¡¢¤µ¤é¤Ê¤ëµ±¤¤òÊü¤Ä¡£¡¡¡ÊÅòß·¡¡ÎÃ¡Ë