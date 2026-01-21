トランプ氏就任2期目1年で365項目の実績公表　ホワイトハウス「どの大統領よりも成果をあげた」

アメリカのホワイトハウスは20日、トランプ大統領の2期目就任1年にあわせて365項目にわたる政権の実績を公表し、「どの大統領の就任1年目よりも成果を上げた」と主張しました。

実績のうち、不法移民対策では「260万人以上の不法移民の排除や国家安全保障上懸念がある10万人以上のビザを取り消すなどで50年ぶりの移民の減少と史上最大の殺人数の減少に貢献した」としています。

物価高騰対策では「インフレ率を2.4％に抑制し、前のバイデン政権のピーク時から70％減少した」と説明しています。

外交面では8つの戦争における和平仲介やNATO（北大西洋条約機構）の加盟国の防衛費をGDP比5％への引き上げを「勝ち取った」などとして「世界の舞台でのアメリカのリーダーシップを再確立した」と強調しています。

関税政策では「相互貿易での圧力を通じて、貿易赤字を2009年以来の最低水準に削減し、アメリカの労働者と産業を保護した」としています。

ホワイトハウスはトランプ氏が「どの大統領の就任1年目よりも成果を上げ、国に大きな変化をもたらした」と訴えています。