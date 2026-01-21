「もはや熟成の極み」との声も

三菱「デリカD：5」は、2007年に誕生して以来、ミニバンの居住性とSUVの走破性を高次元で融合させた唯一無二のオールラウンドミニバンとして君臨してきました。

初代「デリカ」から数えて5代目にあたる現行モデルは、登場から19年目を迎える超ロングセラーモデルですが、その独自のコンセプトゆえに根強い人気を誇っています。

こうした中、三菱は2025年10月の「ジャパンモビリティショー2025」において、次世代への進化を象徴する大幅改良モデルを世界初公開し、2026年1月9日にいよいよ正式発売されました。

今回の大幅改良におけるエクステリアの変貌は劇的です。

三菱のデザインアイデンティティである「ダイナミックシールド」は、より水平垂直基調を強めた「カクカク」とした力強いスタイリングへと進化を遂げました。

フロントグリルには幾何学的なハニカムパターンを配した厚みのある意匠が採用され、SUVらしいタフさとプレミアムな質感が両立されています。

特にデザインの鍵となっているのが「黒」の活用です。フロントグリル、前後バンパー、ホイールアーチモール、さらにはドアミラーに至るまでがブラックで統一され、これまでのデコラティブな印象から一転、精悍でスッキリとした「黒顔」へと生まれ変わりました。

足元には新デザインの18インチアルミホイールが装着され、ワイドで安定感のあるホイールアーチモールとの組み合わせによって、アウトドアギアとしての力強さがより強調されています。

リアセクションについても、ガーニッシュ内に「DELICA」のロゴを配したシンプルかつ無骨なデザインへと変更され、細部に至るまで「大人なオフローダー」としての佇まいが追求されました。

走行性能の面では、三菱が誇る四輪制御技術の集大成である「S-AWC（Super All Wheel Control）」が、デリカD：5として初めて搭載されたことが最大のトピックです。

このシステムは、かつて世界ラリー選手権（WRC）を席巻した伝説のマシン「ランサーエボリューションX」で培われた技術の系譜に連なるものです。4WD、AYC（アクティブ・ヨー・コントロール）、ASC（アクティブ・スタビリティ・コントロール）、ABSを統合制御することで、四輪のグリップ力を路面状況に合わせて最大限に引き出し、ミニバンの巨体を感じさせない卓越した操作性と走行安定性を実現しています。

ドライバーはセンターコンソールのセレクターにより、「NORMAL（4WD）」「ECO（2WD）」「SNOW（滑りやすい路面）」「GRAVEL（未舗装路）」の4つのドライブモードを選択でき、どのような過酷な環境下でも安心して駆け抜けることが可能です。

また、急な下り坂でブレーキ操作なしに低速を維持する「ヒルディセントコントロール」も新たに追加され、本格的な悪路走破性がさらに強化されました。

パワートレインには、力強いトルクを誇る2.2リッター・クリーンディーゼルターボエンジンと8速オートマチックトランスミッションの組み合わせが継続採用されています。

インテリアも最新のデジタル技術と上質さが融合した空間へと刷新されました。

運転席正面には8インチカラー液晶デジタルメーターが新採用され、S-AWCの作動状況などの車両情報を直感的に把握できるようになっています。

インパネ周りには金属調のアクセントやステッチ入りのソフトパッドが配され、機能性と高級感のバランスが整えられました。

シートには水濡れや泥汚れに強い撥水機能付きのスエード調ファブリックと合成皮革が使用され、カーキ色のステッチがアウトドアでの活動意欲を掻き立てます。

安全面においても、予防安全技術「三菱 e-Assist」が最新世代へと強化されました。

衝突被害軽減ブレーキには新たに「自転車運転者検知機能」が追加されたほか、パーキングセンサーの検知範囲拡大や高解像度化されたマルチアラウンドモニターの採用により、死角の多いミニバンにおける安全性が大幅に向上しています。

新型デリカD：5の登場に対する市場の反応は凄まじく、SNSやインターネット上では連日熱い議論が交わされています。

三菱の集計によれば、2025年10月末の先行予約開始からわずか2か月強で、月販計画の3.5倍に相当する約7000台の受注を記録しました。この数字は、いかに多くのユーザーがデリカの「深化」を待ち望んでいたかを雄弁に物語っています。

※ ※ ※

新しくなったデリカD：5に対し、SNSなどネット上の反響を確認すると、特に「カクカクした黒顔」に対する評価が極めて高く、「これまでのメッキ多用のデザインよりも、今のスッキリとした無骨さの方がデリカらしい」「新型のブラックアウトされたフロントマスクが最高に精悍だ」といった絶賛の書き込みが目立ちます。

また、ランエボ譲りのS-AWC搭載に対しても、「ミニバンにここまでの本格制御を載せてくる三菱のこだわりが凄い」「雪国に住む身としては、この制御だけで買い換える価値がある」といった、メカニズムに対する厚い信頼を寄せるコメントが相次いでいます。

登場から長期間が経過しているモデルに対する大幅改良という手法についても、「古さを感じさせないどころか、最新のSUVよりも格好良く見える」「もはや熟成の極みであり、一つの完成形に至ったのではないか」と驚きをもって受け止められています。

451万円から494万円台という価格設定についても、充実した専用装備と唯一無二の走行性能を考慮すれば、十分に納得できる内容であると判断するユーザーが多いようです。

2027年には20年選手となるデリカD：5ですが、今回の進化はデリカというブランドが持つ価値を再定義し、今なお新たなファン層を確実に獲得しているといえるでしょう。