¡Ö¤â¤¦ÆüËÜ¤Ë¤Ï¾¡¤Æ¤Ê¤¤¡×¡ÖÇ¯²¼¤ËÉé¤±¤ë¤Ê¤ó¤ÆÃÑ¤À¡×¡È£²ºÐ²¼¡É¤ÎÆüËÜ¤Ë¶þ¤·¤¿´Ú¹ñ¤ËÊì¹ñ¥Õ¥¡¥ó¤«¤éÈãÈ½»¦Åþ¡Öµ»½Ñ¤¬¤Ê¤¯¡¢º¬À¤â¤Ê¤¤¡×¡Ö°Å¹õÀ¤Âå¤é¤·¤¤¥×¥ì¡¼¤Ö¤ê¤À¡×¡ÚU-23¥¢¥¸¥¢ÇÕ¡Û
¡¡Âç´ä¹ä´ÆÆÄ¤¬Î¨¤¤¤ëU-23ÆüËÜÂåÉ½¤Ï¸½ÃÏ£±·î20Æü¡¢¥µ¥¦¥¸¥¢¥é¥Ó¥¢¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëU-23¥¢¥¸¥¢¥«¥Ã¥×¤Î½à·è¾¡¤Ç¡¢´Ú¹ñ¤ÈÂÐÀï¡££±¡Ý£°¤Ç¥é¥¤¥Ð¥ëÂÐ·è¤òÀ©¤·¡¢·è¾¡¤Ë¶ð¤ò¿Ê¤á¤¿¡£
¡¡½øÈ×¤«¤é²¡¤·¹þ¤ó¤ÀÆüËÜ¤Ï¡¢36Ê¬¤Ëº´Æ£Î¶Ç·²ð¤ÎCK¤«¤é¡¢¤³¤Ü¤ìµå¤ËµÍ¤á¤¿DF¾®Àô²Â¸¾¤Î¥´¡¼¥ë¤ÇÀèÀ©¡£¸åÈ¾¤ÏÈ¿·â¤ò¼õ¤±¤¿¤â¤Î¤Î¡¢·ø¤¤¼éÈ÷¤ÇÎ¿¤¤¤ÇÆ¨¤²ÀÚ¤Ã¤¿¡£
¡¡¤³¤Î·ë²Ì¤ò¼õ¤±¡¢U-23´Ú¹ñÂåÉ½¤Ï¸·¤·¤¤ÈãÈ½¤Ë»¯¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡££±ÅÀº¹¤À¤Ã¤¿¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢23ºÐ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯21ºÐ°Ê²¼¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼º£Âç²ñ¤ËÎ×¤ó¤Ç¤¤¤ëÂç´ä¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤Ë¡¢¤È¤ê¤ï¤±Á°È¾¤Ï°µÅÝ¤µ¤ì¤¿¤«¤é¤À¡£
¡¡»î¹ç¤òÂ®Êó¤·¤¿Æ±¹ñ¤Î¥µ¥¤¥È¡Ønaver¡Ù¤Ë¤Ï¡¢°Ê²¼¤Î¤è¤¦¤Ê¸·¤·¤¤À¼¤¬Â³¡¹¤È´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£
¡Ö¤É¤¦¤·¤è¤¦¤â¤Ê¤¤½ÐÍè¤À¤Ã¤¿¡×
¡Öµ»½Ñ¤¬¤Ê¤¯¡¢º¬À¤â¤Ê¤¤¡×
¡ÖÇ¯²¼¤ËÉé¤±¤ë¤Ê¤ó¤ÆÃÑ¤À¡×
¡ÖÀï½Ñ¤Ê¤·¤¬Àï½Ñ¤«¡×
¡ÖÀÎ¤Ï¡¢Æü´ÚÀï¤Ï¥¸¥ã¥ó¥±¥ó¤Ç¤âÉé¤±¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦Æ®»Ö¤Ï¤¢¤Ã¤¿¤¬¡¢¤â¤¦¸«¤¨¤Ê¤¤¡×
¡Ö¥Ù¥È¥Ê¥à¤è¤ê¼å¤¤¤À¤í¡×
¡ÖºÇ°¤Î°Å¹õÀ¤Âå¤é¤·¤¤¥×¥ì¡¼¤Ö¤ê¤À¡×
¡Ö¥Ñ¥¹¤¬¤á¤Á¤ã¤á¤Á¤ã¤À¡×
¡Ö´Ú¹ñ¥µ¥Ã¥«¡¼¤ÏËÜÅö¤Ë¤³¤Î¥ì¥Ù¥ë¤Ê¤Î¤«¡×
¡Ö´ÆÆÄ¤ÏÌµºö¤À¤Ã¤¿¡×
¡Ö£´¶¯¤Þ¤Ç¾¡¤Á¾å¤¬¤Ã¤¿¤Î¤¬´ñÀ×¡×
¡Ö¤â¤¦ÆüËÜ¤Ë¤Ï¾¡¤Æ¤Ê¤¤¡×
¡Ö¥ì¥Ù¥ë¤¬Äã¤¹¤®¤ë¡×
¡¡´Ú¹ñ¤Ï£³°Ì·èÄêÀï¤Ç¡¢¥Ð¥Ã¥·¥ó¥°¤òÊ§¿¡¤¹¤ë¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤ò¸«¤»¤é¤ì¤ë¤«¡£
¡ÚÆ°²è¡ÛÆüËÜ¤Î10ÈÖ¤ÎCK¤«¤éÀ¸¤Þ¤ì¤¿´Ú¹ñÀï¤Î·è¾¡ÃÆ
