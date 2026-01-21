NY株式20日（NY時間15:16）（日本時間05:16）
ダウ平均　　　48443.14（-916.19　-1.86%）
ナスダック　　　22954.27（-561.12　-2.39%）
CME日経平均先物　52265（大証終比：-535　-1.03%）

欧州株式20日終値
英FT100　 10126.78（-68.57　-0.67%）
独DAX　 24703.12（-255.94　-1.03%）
仏CAC40　 8062.58（-49.44　-0.61%）

米国債利回り
2年債　 　3.597（+0.011）
10年債　 　4.291（+0.068）
30年債　 　4.919（+0.082）
期待インフレ率　 　2.332（+0.013）
※期待インフレ率は10年債で算出

各国10年債
ドイツ　　2.859（+0.020）
英　国　　4.458（+0.043）
カナダ　　3.428（+0.045）
豪　州　　4.782（+0.040）
日　本　　2.350（+0.092）

NY原油先物2 月限（WTI）
1バレル＝60.34（+0.90　+1.51%）
NY金先物2 月限（COMEX)
1オンス＝4761.40（+166.00　+3.61%）

ビットコイン（ドル）
89311.31（-3632.32　-3.91%）
（円建・参考値）
1413万2622円（-574778　-3.91%）
※円はドル円相場からの計算値

※CME日経平均先物、金先物は10分遅れ