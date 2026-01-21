ＮＹ各市場 ５時台 ダウ平均は９１６ドル安 シカゴ日経平均先物は５万２２６５円
NY株式20日（NY時間15:16）（日本時間05:16）
ダウ平均 48443.14（-916.19 -1.86%）
ナスダック 22954.27（-561.12 -2.39%）
CME日経平均先物 52265（大証終比：-535 -1.03%）
欧州株式20日終値
英FT100 10126.78（-68.57 -0.67%）
独DAX 24703.12（-255.94 -1.03%）
仏CAC40 8062.58（-49.44 -0.61%）
米国債利回り
2年債 3.597（+0.011）
10年債 4.291（+0.068）
30年債 4.919（+0.082）
期待インフレ率 2.332（+0.013）
※期待インフレ率は10年債で算出
各国10年債
ドイツ 2.859（+0.020）
英 国 4.458（+0.043）
カナダ 3.428（+0.045）
豪 州 4.782（+0.040）
日 本 2.350（+0.092）
NY原油先物2 月限（WTI）
1バレル＝60.34（+0.90 +1.51%）
NY金先物2 月限（COMEX)
1オンス＝4761.40（+166.00 +3.61%）
ビットコイン（ドル）
89311.31（-3632.32 -3.91%）
（円建・参考値）
1413万2622円（-574778 -3.91%）
※円はドル円相場からの計算値
※CME日経平均先物、金先物は10分遅れ
