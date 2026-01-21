スターへの道しるべだ。巨人・坂本が那覇市内での自主トレを公開。“坂本組”に初参加した2年目の石塚に守備や送球を指導し「教えることによって再認識というか、自分でもまた確認できる。将来のジャイアンツのスーパースターになってほしいので」と期待をかけた。

坂本もプロ1年目のオフの08年に、現役だった阿部監督から声をかけられ、グアム自主トレに同行した。英才教育を受け、同年に遊撃のレギュラーをつかんだ。若き日の自身と重なる同じドラフト1位の19歳内野手のキャッチボール相手も初日から務め、ノックでは足の運びや捕球姿勢にアドバイスを送った。

昨季は出場62試合で打率・208、3本塁打、22打点と悔しいシーズンに終わった。状況次第では、石塚もポジションを争うライバルになる可能性もあるが「結果で分かると思う。結果で応えられるように、僕は頑張るだけしかない」と負けるつもりはない。

石塚も、坂本の徹底した食事管理や練習前の入念な準備を目にし「毎日が学び」と充実の表情を浮かべる。2年目の飛躍へ「恩返しできるように死に物狂いでやりたい。レベルアップして勇人さんに認めてもらえるように」と決意。受け継がれていくスターの素養は、巨人の強さとなる。（田中 健人）