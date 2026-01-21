2025年大阪・関西万博の公式ライセンスグッズがJR西日本エリアに大集合します！ジェイアールサービスネット福岡とジェイアールサービスネット岡山は、JR博多駅や岡山駅など主要5駅において「2025 大阪・関西万博オフィシャルポップアップストア」を期間限定で順次出店。福岡エリア（博多・小倉）は1月19日から、岡山エリア（岡山・福山・尾道）は1月22日からスタートします。公式キャラクター「ミャクミャク」のグッズを直接手に取れる貴重な機会、各店舗の場所や営業時間などご紹介します。

ミャクミャク様が九州上陸！博多と小倉が万博色に染まるぞ！

福岡エリアでは、2026年1月19日(月)〜2月15日(日)まで、JR博多駅とJR小倉駅にポップアップストアが登場しています。

場所は、博多駅が「おみやげ本舗博多店」の店舗内、小倉駅が「おみやげ街道ビエラ小倉店」の店舗内です。営業時間は博多店が7:00〜22:00、小倉店が9:00〜21:00となっています。

おみやげ本舗博多店

岡山・福山・尾道も占拠完了？桃太郎もビックリの万博旋風！

岡山エリアでは、2026年1月22日(木)〜2月8日(日)まで、JR岡山駅、福山駅、尾道駅で展開されます。

岡山駅では以下の3か所で開催されます↓ ↓ ↓

・おみやげ街道桃太郎店（新幹線改札内）：1月22日〜2月8日、7:00〜21:00

（こちらは、新幹線改札内にあるため、利用には乗車券や入場券が必要です）

・おみやげ街道さんすて岡山店（さんすて岡山南館2F）：1月22日〜2月8日、7:00〜23:00

・さんすてテラス イベントスペース（さんすて岡山南館2階）：こちらは期間が異なり、2月7日(土)と2月8日(日)の2日間限定です。

福山駅は「おみやげ街道福山店（6:10〜21:00）」、尾道駅は「おみやげ街道尾道店（8:00〜21:00）」の店舗内で、いずれも1月22日〜2月8日まで開催されます。

買占め厳禁！ルールを守って推し活しようぜ

各店舗ともに商品の数量には限りがあり、売り切れとなる場合があります。また、取り置きは対応していません。岡山エリアの一部商品については、一人1個までの販売制限が設けられる場合があるためご注意ください。

おみやげ街道ビエラ小倉店

「2025 大阪・関西万博オフィシャルポップアップストア」概要

【福岡エリア】

・期間：2026年1月19日(月)〜2月15日(日)

・場所：おみやげ本舗博多店（JR博多駅）、おみやげ街道ビエラ小倉店（JR小倉駅）

【岡山エリア】

・期間：2026年1月22日(木)〜2月8日(日)※一部例外あり

・場所：おみやげ街道桃太郎店（JR岡山駅 新幹線改札内）、おみやげ街道さんすて岡山店（JR岡山駅）、さんすてテラス イベントスペース（JR岡山駅 ※2/7・2/8のみ）、おみやげ街道福山店（JR福山駅）、おみやげ街道尾道店（JR尾道駅）、

通勤や通学、旅行のついでに、近くの駅で「万博グッズ」をチェックしてみてはいかがでしょうか。商品によっては早々に完売してしまう可能性もあるため、気になるグッズがある方は早めがおすすめです。

