高校日本一のセットプレー決定力は健在「攻撃が好きなので」、アジアの舞台で成長続ける小泉佳絃(明治大)が“日韓戦”決勝ゴール
[1.20 U23アジア杯準決勝 日本 1-0 韓国 ジッダ]
持ち前の得点能力で、大きな勝利を手にした。“ロス五輪世代”のU-21日本代表はU-23韓国代表を1-0で撃破。決勝ゴールを決めたDF小泉佳絃(明治大2年)は「攻撃が好きなので、結果に結びつけられたのはよかった」と笑顔を見せた。
今大会2度目の先発出場で、存在感を放った。昨年9月にコンバートされた右SBでピッチに立った小泉は、ポルティモネンセU-23でのプレー経験もあるMFキム・ヨンハクを封印。「左利きですごく上手くて嫌な選手だった」と相手を称えつつも、その190cmの高身長で空中戦を制し、DF永野修都との連係で鋭い突破も許さなかった。
そして前半36分、結果的に勝利に導くゴールを挙げた。右CKをMF佐藤龍之介が蹴ると、ファーサイドの永野がヘディングシュート。相手GKに阻まれるも、こぼれたところに小泉が詰めた。「修都がヘディングしたこぼれをしっかり詰めようと思ってGKに向かって走ったら、いい感じのところにボールが落ちてきた」(小泉)。思い切りの良さと冷静さで、相手GKよりも素早くボールを押し込み、今大会初ゴールとなる先制点を奪った。
ゴールネットを揺らす姿は、実は珍しくない。サウジアラビアでの練習でも、ストライカーのようなダイナミックな動きでゴールを決めていたことがあった。公式戦のゴールは1か月半ぶり。明治大で出場した全日本大学選手権(インカレ)のグループリーグでセットプレーからヘディングシュートを叩き込んでいた。
さらに遡ると、青森山田高時代にはセットプレーで無類の強さを発揮してきた。高校3年次に優勝を果たした選手権では3ゴールを記録。CBとして堅守を築き、その高い得点能力も高校日本一の原動力にもなった。
日韓戦は最初こそ緊張はしたというが、体を張ったプレーを90分間見せ続けて攻守に大貢献。「守備の部分はまだまだ」と謙そんしながら「トーナメントなので、得点でチームの勝利に貢献できたことはすごく自信になっている」。昨年11月に初めて代表に選ばれたとは思えない安定感で、アジア制覇まで駆け抜けていくつもりだ。
(取材・文 石川祐介)
