ヘブン先生の『日本滞在記』が完成して、ラフカディオ・ハーンであり後の小泉八雲の日本を記録していく仕事が、NHKの連続ドラマ『ばけばけ』でも本格的に始まった。トミー・バストウが演じる熱血漢でユーモラスなところもあるヘブン先生の姿からは、熱い言葉で日本を紹介した本のようにも思えるが、ハーンが実際に書いた『知られぬ日本の面影』は、平井呈一の翻訳もあって冷静かつ精緻に日本を見つめ日本人の内面にまで想像をめぐらせた本になっている。

■出雲神話への憧れが導いた杵築（出雲大社）訪問「私は『古事記』で出雲の神話を読んで以来、かねがね杵築を訪れてみたいと思っていた。その地を訪れた西洋人がほとんどまれで、しかもいまだ昇殿までした者はいない、という話を耳にしてからは、いっそうの思いに駆られた」

『知られぬ日本の面影』を編纂し直したうちの1冊『新編 日本の面影』（角川ソフィア文庫）に収録されている「杵築―日本最古の神社」の一節だ。『ばけばけ』でも触れられたように杵築とは出雲大社のこと。『ばけばけ』では1月5日放送の第66話でヘブンが錦織友一（吉沢亮）と連れだって訪ねようとして、そこにトキ（髙石あかり）も呼んで「ズット、トナリ、イサセテクダサイ」とプロポーズする、重要なシーンの舞台となった場所だ。

『ばけばけ』で西洋人として昇殿したのはヘブンが初めてと言われていたように、ハーンも出雲大社に詣でた初めての西洋人だった。錦織のモデルになったハーンの友人の西田千太郎が杵築の宮司に紹介状を書いて実現した。『ばけばけ』のヘブンと錦織の深く信頼し合った関係にも増して、ハーンと西田は繋がっていたと言える。『怪談』のような伝承の採録が、トキのモデルとなった妻の小泉セツの口述のおかげだったとするなら、ハーンの日本を見つめる視線の深さであり優しさには、西田の献身があったのかもしれない。

■宍道湖の船上で見た「神々しいもの」 「秋晴れの九月のある日、私は午後一番に、杵築に向けて松江を発った。乗り込んだ蒸気船は、エンジンから後甲板のてんまくまで、なにもかもが小人（リリパット）の国のように小さい」。続く記述でハーンが松江から出雲へと行く途中まで、宍道湖を船で移動したことが分かる。ハーンはその船上で見た光景を、「まさにこの大気の中に―幻のような青い湖水や霞に包まれた山並みに、燦々と降り注ぐ明るい陽光の中に、神々しいものが存在するように感じられる」と書いている。

一神教の国から来て、「これが、神道の感覚というものなのであろうか」と言えてしまえるくらいに八百万の神々を思う日本人の感性に迫っていたのだから、ハーンの日本への傾倒振りはなかなかのものだ。到着した後も、宿屋で旅の疲れを癒やすどころか晩酌してから宿の主人の案内で、夜の大社を案内してもらった。「提灯のおぼろげな光に照らされた大社への産道は、私の胸をも打ち震えさせるほどの凄さだ」と記述された大社の荘厳さを、『ばけばけ』でも観てみたかった。

それは、翌日に行われた出雲大社への参拝や、千家当主（82代出雲国造）の千家尊紀との面会にも言えることだ。現代の出雲大社に参拝しても、本殿の中の様子やそこで職務に就いている宮司たちの様子はうかがい知ることはできない。映像で記録できなかった当時の日本各地の風景や習俗を、その頃の日本人が持っていた感性も含めて記録してあるところに、ハーンの日本滞在記の価値はある。

■「日本人の微笑」に刻まれた沈黙の感情 感性でいうなら、同じ『新編 日本の面影』に収録されている「日本人の微笑」がなかなかに深淵に迫っていて面白い。「日本人の微笑は、念入りに仕上げられ、長年育まれてきた作法なのである。それはまた、沈黙の言語でもある」という書き出しで、嬉しい気持ちを表す時もあれば、悲しみを思い出に変えて生きていこうとしている人の前向きさを表す時もあることを紹介している。

恩人の西洋人を怒らせ、深く謝ったものの侮蔑され殴られたサムライが微笑を絶やさないまま辞去し、その夜のうちに腹を切ったというエピソードを紹介するあたりからは、無念さを耐え忍びながら自分を律している、日本人の微笑の奥深さが感じ取れる。いずれも読んで日本に育った人なら理解が及ぶエピソード。そこに、日本人に対するハーンの真摯な探求ぶりが伺える。

日本探訪では、出雲からさらに先の日御碕を尋ねた「日御碕にて」という文章が、『新編 日本の面影Ⅱ』に入っている。大国主命が投げたという巨岩が見られる「つぶて岩」の伝承を盛り込んで日本通ぶりを見せ、道中に見たイカを干してある様子も紹介するといった具合に、海外時代からの売れっ子紀行文作家としての筆致を発揮している。

日御碕神社の紹介も現地の様子が当時の姿で目に浮かんでくるようだ。「社殿中の上品な部屋の美しさは、まるで宝石箱のようである。技術を尽くした建物の造りは、朱と金の漆で塗り固められ、祭壇は、彫り物と彩色で見る者の目を楽しませ、天上には、夢のような雲と竜とが群れている」。

『ばけばけ』でヘブンが訪れるのかは分からないが、モデルとなったハーンが行って見たその絢爛さが、1891年8月10日の訪問から135年経っても残っているのかを確かめたくなる名紀行文だ。

■日本の食事を喜んで口にしていたハーン その日御碕神社の宮司の家で、ハーンは日本酒と食事でもてなされた。「出された料理に珍しいものがあり、私は忘れることができない。最初はホーレン草かと勘違いしたものだが、実は上手に料理された海藻であった」。もずくだった。

このようにハーンは、結構喜んで日本の食事を口にしている。『新編 日本の面影Ⅱ』には、ハーンの妻となったセツこと小泉節子の「思い出の記」が収録されていて、そこに「学校から帰るとすぐに日本服に着替え、座蒲団に坐って煙草を吸いました。食事は日本料理で、日本人のように箸で食べていました」と書かれている。

気になるのは、『ばけばけ』ではトキと結婚した後、ヘブンは出される日本の食事を美味しそうに食べているように見せながら、トキに内緒で山橋才路（柄本時生）が営む山橋薬舗に潜り込み、ステーキを食べていたこと。セツが書く「何事も日本風を好みまして、万事日本風に日本風にと近づいて参りました。西洋風は嫌いでした。西洋風となるとさも賤しんだように『日本に、こんなに美しい心あります、なぜ、西洋の真似をしますか』というという調子でした」というハーン像は美化されたものなのか。そんな疑問も浮かぶ。

セツとの結婚後にハーンの家に入った女中が、後に聞き取り調査でハーンは西洋料理店からビーフステーキを取り寄せて食べていたと証言していたということもあって、ヘブンとトキの関係を深めるために取り入れた文字通りにドラマチックなフィクションとは断言できない。それでも、長く暮らすことになるセツが書いている以上、後のハーンの生涯において日本びいきはより深まったと考えるのが良いかもしれない。

『ばけばけ』でヘブンとトキは士族屋敷へと引っ越し、司之介（岡部たかし）とフミ（池脇千鶴）といっしょに暮らし始める。一方、セツによる「思い出の記」では、「私どもと女中と小猫で引っ越しました」とあって、この猫を拾った逸話が紹介されている。近所のいたずらっ子たちが水に沈めては上げて虐めていたのを見かねてセツが引き取り、連れ帰ったところ「おお可哀想の小猫むごい子供ですね―」と言ってびしょ濡れの猫を懐に入れて暖めたという。「その時私は大層感心致しました」。

猫は玉と名づけられてハーンとセツに可愛がられたという。2人の生涯を描く上で結構重要なエピソードだけに、ヘブンとトキのドラマでも描かれるのかが、目下の全国の猫好きたちの関心事だ。（文＝タニグチリウイチ）