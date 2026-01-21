[1.20 欧州CLリーグフェーズ第7節](ラ・セラミカ)

※29:00開始

<出場メンバー>

[ビジャレアル]

先発

GK 25 アルナウ・テナス

DF 4 ラファ・マリン

DF 12 レナト・ベイガ

DF 15 サンティアゴ・モウリーニョ

DF 23 セルジ・カルドナ

MF 14 サンティ・コメサニャ

MF 16 トーマス・パーティ

MF 19 ニコラ・ペペ

MF 20 アルベルト・モレイロ

FW 21 タニ・オルワセイ

FW 22 アジョセ・ペレス

控え

GK 1 ルイス・ジュニオール

GK 13 ディエゴ・コンデ

DF 24 アルフォンソ・ペドラサ

DF 26 パウ・ナバロ

MF 10 ダニエル・パレホ

FW 7 ジェラール・モレノ

FW 9 ジョージズ・ミカウタゼ

FW 17 テイジョン・ブキャナン

FW 32 Hugo López

監督

マルセリーノ・ガルシア・トラル

[アヤックス]

先発

GK 1 ビテスラフ・ヤロシュ

DF 3 アントン・ガーエイ

DF 5 オーウェン・ワインダル

DF 15 ユーリ・バース

DF 30 アーロン・バウマン

MF 6 ユーリ・レヘール

MF 18 デイビィ・クラーセン

MF 24 ジョルシー・モキオ

FW 9 カスパー・ドルベリ

FW 10 オスカル・グロフ

FW 11 ミカ・ゴドツ

控え

GK 12 ジョエリ・ヒールケンス

GK 22 レムコ・パスフェール

DF 2 ルーカス・ローザ

DF 4 板倉滉

DF 37 ヨシプ・シュタロ

DF 41 ジェラ・アルダース

MF 28 キアン・フィツジム

MF 48 ショーン・ステュア

MF 68 A. Ouazane

FW 7 ラウール・モロ

FW 17 オリバー・エドバールセン

FW 43 ラヤーン・ブニーダ

監督

Fred Grim

データ提供:Opta
※大会の公式記録と異なる場合があります