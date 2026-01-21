ビジャレアルvsアヤックス スタメン発表
[1.20 欧州CLリーグフェーズ第7節](ラ・セラミカ)
※29:00開始
<出場メンバー>
[ビジャレアル]
先発
GK 25 アルナウ・テナス
DF 4 ラファ・マリン
DF 12 レナト・ベイガ
DF 15 サンティアゴ・モウリーニョ
DF 23 セルジ・カルドナ
MF 14 サンティ・コメサニャ
MF 16 トーマス・パーティ
MF 19 ニコラ・ペペ
MF 20 アルベルト・モレイロ
FW 21 タニ・オルワセイ
FW 22 アジョセ・ペレス
控え
GK 1 ルイス・ジュニオール
GK 13 ディエゴ・コンデ
DF 24 アルフォンソ・ペドラサ
DF 26 パウ・ナバロ
MF 10 ダニエル・パレホ
FW 7 ジェラール・モレノ
FW 9 ジョージズ・ミカウタゼ
FW 17 テイジョン・ブキャナン
FW 32 Hugo López
監督
マルセリーノ・ガルシア・トラル
[アヤックス]
先発
GK 1 ビテスラフ・ヤロシュ
DF 3 アントン・ガーエイ
DF 5 オーウェン・ワインダル
DF 15 ユーリ・バース
DF 30 アーロン・バウマン
MF 6 ユーリ・レヘール
MF 18 デイビィ・クラーセン
MF 24 ジョルシー・モキオ
FW 9 カスパー・ドルベリ
FW 10 オスカル・グロフ
FW 11 ミカ・ゴドツ
控え
GK 12 ジョエリ・ヒールケンス
GK 22 レムコ・パスフェール
DF 2 ルーカス・ローザ
DF 4 板倉滉
DF 37 ヨシプ・シュタロ
DF 41 ジェラ・アルダース
MF 28 キアン・フィツジム
MF 48 ショーン・ステュア
MF 68 A. Ouazane
FW 7 ラウール・モロ
FW 17 オリバー・エドバールセン
FW 43 ラヤーン・ブニーダ
監督
Fred Grim
データ提供:Opta
※大会の公式記録と異なる場合があります
