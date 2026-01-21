CS²þ³×¡¡12µåÃÄ´ÆÆÄ²ñµÄ¤Ç³«ºÅÊý¼°ÊÑ¹¹¤òÊó¹ð ¥¢¥É¥Ð¥ó¥Æ¡¼¥¸À©¾ÇÅÀ
¡¡´ÆÆÄ²ñµÄ¤Ç¤ÏCS³«ºÅÊý¼°¤ÎÊÑ¹¹¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÊó¹ð¤µ¤ì¡¢¤ª¤ª¤à¤Í»¿À®¤ÎÀ¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤¿¡£º£µ¨¤«¤éÊÑ¹¹¤µ¤ì¤ë¸«ÄÌ¤·¤Ç¡¢¾ÇÅÀ¤Ï¤³¤ì¤Þ¤Ç¥ê¡¼¥°Í¥¾¡¥Á¡¼¥à¤Ë1¾¡¤òÍ¿¤¨¤ë¤Î¤ß¤À¤Ã¤¿¥¢¥É¥Ð¥ó¥Æ¡¼¥¸À©¤Î³ÈÂç¡£
¡¡DeNA¡¦ÁêÀî´ÆÆÄ¤Ï¡Ö¼ó°Ì¤Î¥Á¡¼¥à¤¬ÆüËÜ¥·¥ê¡¼¥º¤Ë¹Ô¤±¤Ê¤¤¡¢¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï°ã¤¦µ¤¤¬¤¹¤ë¡£ËÍ¤Ï»¿À®¡×¤È¹ÎÄê¤·¡¢¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹¡¦´ßÅÄ´ÆÆÄ¤â¡ÖºÇ¸å¤Þ¤ÇÀ¹¤ê¾å¤¬¤ë¤Î¤¬ÁÀ¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¤éÌîµå³¦¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¤¤¤¤¡×¤È»¿À®¡£ÆüËÜ¥Ï¥à¡¦¿·¾±´ÆÆÄ¤Ï¡Öº£¤Î¥ë¡¼¥ë¤Ç¤¤¤¤¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¡×¤È¾Ã¶ËÅª¤Ê»ÑÀª¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¾¡Î¨5³äÌ¤Ëþ¤Î½Ð¾ì¥Á¡¼¥à¤ÏÂÐÀïÁê¼ê¤Ë¥Õ¥¡¡¼¥¹¥ÈS¤«¤é¡Ö1¾¡¡×¡¢2°Ì¤ËÂçº¹¤ò¤Ä¤±¤¿Í¥¾¡¥Á¡¼¥à¤Ë¤Ï¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ëS¤Ç¡Ö2¾¡¡×¤òÍ¿¤¨¤ë°Æ¤¬½Ð¤Æ¤¤¤ë¤â¤è¤¦¡£
¡¡ºòµ¨¤Ïºå¿À¤¬2°Ì¤Ë13¥²¡¼¥àº¹¤ÇÍ¥¾¡¤·¤¿¡£¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¡¦¾®µ×ÊÝ´ÆÆÄ¤Ï¡Ö²æ¡¹¤¬10¥²¡¼¥àº¹°Ê¾åÎ¥¤·¤¿»þ¤ÏµÄÏÀ¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£ºå¿À¤¬¤Ê¤ë¤ÈÆ°¤¯¤ó¤À¤Ê¤È¡×¤È¾éÃÌ¸ò¤¸¤ê¤Ë»¿À®¤òÉ½ÌÀ¡£¤¤ç¤¦21Æü¤ÎÆüËÜ¥×¥íÌîµåÁª¼ê²ñ¤È¤Î»öÌ³ÀÞ¾×¤ò·Ð¤ÆÀµ¼°¤Ë·è¤Þ¤ë¡£