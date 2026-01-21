プロレスラーとしてデビューを果たした、東京五輪柔道100キロ級金メダルのウルフアロン（29）が20日に放送されたTBS系「THE神業チャレンジ」（後7・00）に出演。21年東京五輪の卓球混合ダブルス金メダリストでタレントの水谷隼（36）のことを「大人げない」と思った瞬間を振り返った。

「神業クレーンゲーム」に挑戦したウルフ。前回の挑戦でいきなりFINALに進出するなど大活躍。挑戦前に「今目指しているのは『水谷超え』」と語り、バラエティーで活躍している水谷に対抗心を燃やしていた。

番組スタッフから「何か因縁とかあるんですか?」と確認されると、「因縁はですね…飲み会に誘われまして」と飲み会での出来事だとした。

水谷に連れて行ってもらった場所は「中目黒の卓球バー」とし「もうさ、それは僕が柔道場に連れて行くようなものじゃないですか。卓球で水谷さんにボコボコにされまして…大人げねぇなと思って。本当に」と明かした。

これにはVTRを見守っていたスタジオからも「ひどいよ。水谷さん」と指摘がありつつ、笑いに包まれた。ただ、スタッフが水谷本人に聞いたVTRで「水谷さんはウルフさんのことをライバル視とかはされてます?」という質問に対して「あんまり眼中にないですね」とバッサリ。

続けて「ウルフくんは全部中途半端だからね。やっぱ。YouTubeをやってるのも見てるし、前回の『神業チャレンジ』も見てるし、そして柔道辞めてプロレス?中途半端だね。何事も一本でやっていかないと」と言いたい放題だった。

だが、自身が一本に集中していることについては「株とFX」と伝えると、VTRを見ていたウルフは「いや、2つじゃん」とツッコミ。そして「あの人こそいろんなことに挑戦して、いろんなわらじをはいてやられてる方なのに、自分の足元が見えてない。そんな感じしましたね」と言い返した。