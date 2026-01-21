¥ê¥³¥ê¥ê¡¡ÄÔ´õÈþ¡õ²Ã¸î°¡°Í¥æ¥Ë¥Ã¥È¡ÖW¡×¥Ò¥Ã¥È¶Ê¥«¥Ð¡¼¡¡¡Ö¶Ê¤ÎÌ¥ÎÏ¤òÉ½¸½¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¡×
¡¡¥Æ¥£¡¼¥ó»ï¡Ö¥Ë¥³¥é¡×ÀìÂ°¥â¥Ç¥ë¤Î¥ê¥³¡ÊºêÉÍÍü¸ê¡¢15¡Ë¤È¥ê¥ê¡ÊÃæÀ¥ÍüÎ¤¡¢15¡Ë¤Ë¤è¤ë¥¢¥¤¥É¥ë¥æ¥Ë¥Ã¥È¡Ö¥ê¥³¥ê¥ê¡×¤¬¡¢ÄÔ´õÈþ¡Ê38¡Ë¤È²Ã¸î°¡°Í¡Ê37¡Ë¤Î¥æ¥Ë¥Ã¥È¡ÖW¡Ê¥À¥Ö¥ë¥æ¡¼¡Ë¡×¤Î¥Ò¥Ã¥È¶Ê¤ò¥«¥Ð¡¼¤·¤¿¡£2004Ç¯È¯Çä¤Î¡Ö¥í¥Ü¥¥Ã¥¹¡×¤Ç¡¢21Æü¤ËÇÛ¿®¥ê¥ê¡¼¥¹¤µ¤ì¤ë¡£
¡¡¥ê¥ê¤Ï¡Ö¥¢¥¤¥É¥ë¤ÎÂçÀèÇÚ¤Ç¤¢¤ëW¤µ¤ó¤Î¡Ø¥í¥Ü¥¥Ã¥¹¡Ù¤ò¥«¥Ð¡¼¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤Ê¤ó¤Æ»×¤Ã¤Æ¤â¤¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡ªÀ¨¤¯¤¦¤ì¤·¤¤¤Ç¤¹¡ª¡×¤È´¶·ã¡£¸¶¶Ê¤ÎÊ·°Ïµ¤¤ò»Ä¤·¤Ä¤ÄÅÅ»Ò²»¤¬Â¿¤¯À¹¤ê¹þ¤Þ¤ì¤¿»Å¾å¤¬¤ê¤Ç¡¢2¿Í¤Î´Å¤¤À¼¤Ç²Î¤¤¾å¤²¤ë¡£¥ê¥³¤Ï¡Ö¥«¥Ð¡¼¤¹¤ë¤¦¤¨¤Ç¥ê¥¹¥Ú¥¯¥È¤òËº¤ì¤º¡¢¶Ê¤ÎÌ¥ÎÏ¤òÉ½¸½¤Ç¤¤ë¤è¤¦´èÄ¥¤ê¤Þ¤·¤¿¡ª¡×¤È¥¢¥Ô¡¼¥ë¤·¤¿¡£