昨年のM―1グランプリを制したお笑いコンビ「たくろう」の赤木裕（34）が結婚していたことが20日、分かった。お笑い関係者によると、お相手は一般女性。昨年8月に婚姻届を提出した。

この日放送された日本テレビ「行列のできる法律相談所2時間SP」でも結婚を報告。5カ月後の公表に「聞かれたタイミングで言おうとしていた」とおどけ、伴侶について聞かれると「可愛いです」とのろけた。夫人とは2年ほど前から同居し、愛を育んできた。相方のきむらバンド（35）には昨年12月下旬のM―1決勝に向けて、カメラが密着する際に結婚を伝えたという。

M―1決勝では、初進出ながら最終決戦で審査員9人中8人の票を集めて優勝。史上最長ブランクとなった7大会ぶりの準決勝進出の勢いそのままに大会を制した。実はこの瞬間に、夫人もスタジオの一観客として立ち会っていた。偶然にも観覧に当選したといい、赤木は「優勝した時は妻の元に行きたかったですけど、客席に下りるのは…。チラチラ見てました」と照れながら明かした。

決勝の舞台裏に密着した番組では、「この7年間は給料も仕事量も右肩下がり。身動きが取れない状態」と苦労を告白していた。どん底からの復活の裏には、会場に駆けつけた妻の応援があった。

M―1ではおどおどした男性を演じて、「軟弱の星」として大笑いを取った赤木。一生のパートナーを得て、力強く笑いの絶えない家庭を築いていく。

◇赤木 裕（あかぎ・ゆう）1991年（平3）10月24日生まれ、滋賀県出身の34歳。2016年3月に、きむらバンドと「たくろう」を結成。ネタ作りを担当し、主にボケ担当。京産大卒。好物はそばで、2年以上朝昼兼用の食事として食べ続けてきた。