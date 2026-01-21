全日本スキー連盟（SAJ）は20日、来月6日に開幕するミラノ・コルティナ五輪の日本代表計52人（男子26人、女子26人）を選出した。いずれも2連覇を目指すノルディックスキー男子ジャンプの小林陵侑（29＝チームROY）、スノーボード男子ハーフパイプの平野歩夢（27＝TOKIOインカラミ）の2大エースを中心に、目標の金4個を含むメダル9個、入賞数20以上へ、最強の布陣が整った。

SAJは昨年10月末の100周年記念式典で、今大会の目標を発表。金メダル4個は過去最多だった98年長野大会の3個を上回るが、強化費を傾斜配分するなどして、メダル量産態勢を整えてきた。

特に注目されるのが、過去最多20個のメダルを獲得した昨年の世界選手権で、うち13個を占めたスノーボード勢。平野歩は先週のW杯第5戦での負傷が気がかりだが、男子ハーフパイプは戸塚優斗（ヨネックス）ら他の3人もポテンシャルは十分。世界選手権で1〜4位を独占した村瀬心椛（TOKIOインカラミ）を中心とした女子ビッグエアも複数メダルを狙う。

ジャンプ勢も小林陵、女子エースの丸山希（北野建設）には複数メダルが期待できる。広域開催の今大会、山の上から日本旋風を巻き起こす。