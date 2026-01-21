◇ノルディックスキーW杯ジャンプ女子個人第19戦（2026年1月20日 山形・アリオンテック蔵王シャンツェ、ヒルサイズ＝HS102メートル）

今季W杯国内初戦が行われ、丸山希（27＝北野建設）が101メートル、92・5メートルの合計222・5点で、W杯総合2連覇中のニカ・プレブツ（20＝スロベニア）らライバルを抑えて優勝を飾った。W杯国内初勝利となる今季6勝目。ミラノ・コルティナ五輪代表入りも正式に決まり、自身初の大舞台へ弾みをつける一戦となった。高梨沙羅（29＝クラレ）は10位、伊藤有希（31＝土屋ホーム）は11位だった。

五輪シーズンにブレークを果たした丸山が、今季W杯母国大会初戦でも鮮烈な存在感を放った。荒天でスタート時間が遅れる波乱含みの状況で、1回目に101メートルのビッグフライトを披露。優勝が決まると、出迎えたチームジャパンの仲間とハイタッチで喜んだ。「日本シリーズ初戦で勝つことができて凄く凄くうれしい」。2位に15・4点差をつける貫禄の勝利だった。

W杯総合ランクトップを走るプレブツを追う27歳にとって、相性抜群の蔵王は、その差を縮める絶好の舞台だった。当地で行われたサマー大会で昨年まで3連覇中。さらに宿舎の朝食で提供される山形の郷土料理の“だし”も「テンションが上がる」とお気に入りの地で、うれしい国内初勝利をつかんだ。

蔵王での戦いを、ミラノ・コルティナ五輪への試金石と位置づける丸山。蔵王の台と、五輪会場のプレダッツォの台が似ていると明かす。「アプローチの傾斜面で似ている。その比較的なだらかなジャンプ台を飛べるのは、五輪まで限られる。今の自分のジャンプが、どのくらいの実力なのかを試せるチャンス」。その中で重ねた今季6勝目の意味は大きい。

この日、全日本スキー連盟が代表選手を発表。前回22年北京五輪は直前に大ケガを負って出場はかなわなかっただけに、初出場の五輪に懸ける思いはひときわ強い。「目標は金メダル」と宣言する夢舞台の開幕まで3週間を切った。「弾みをつけられたら良い」。現在地を確かめる母国での戦いを経て、ジャンプ界の新たなヒロインが主役の座を狙いにいく。