阪神・及川雅貴投手（２４）が２０日、静岡県で行っていた自主トレを打ち上げ、兵庫県尼崎市の日鉄鋼板ＳＧＬスタジアムで汗を流した。昨季は両リーグ最多６６試合に登板も「１年しかやってないんで、立ち位置が安定したとは全く思ってない」ときっぱり。春季キャンプから存在感を示すべく闘志を燃やした。

自主トレでは「この時期は傾斜に慣れていくっていうのが、すごい大事」と昨年までと変わらず、２クール目以降は毎日ブルペン入り。６〜７割の力感で平均３０〜４０球を投じたという。「出力は、例年に比べたら気持ちの余裕は多少あるので無理やり上げずに、（体と）相談しながらできてはいる」というものの、ペースは例年通り。キャンプでもブルペン投球の回数は多めに予定しており「（２月）１日から、しっかり体を動かしていけるように」と万全の準備を進めている。

２月８日の練習試合・日本ハム戦（名護）が今年初の対外試合となるが、「そこはもちろん目指していきます」と早期の実戦登板へも意欲。「常に危機感を持ちながらっていうのはテーマ。試合でしっかり、またイチからアピールしていければと思っているんで」と覚悟を示した。

「１年間、戦い抜くことが大事」と左腕。真の一線級投手へ、及川の辞書に慢心の文字はない。