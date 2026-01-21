インスタグラムで公開

オフシーズンに入っている女子ゴルフ界、3月のツアー開幕まで“ゴルフロス”を過ごしているファン向けに、選手たちの近況を「オフシーズンCHECK」と題して紹介する。金田久美子（スタンレー電気）はハワイ旅行を満喫。「海外、足出しがち」と日本では履きづらいというショートパンツ姿を披露した。ファンからは「モデルみたい」「脚長」といった声が寄せられている。

金田は日本時間18日、自身のインスタグラムを更新。「ハワイでこんなにもビーチを満喫したのは初めてでした！ 綺麗だったなぁ」と美しいビーチでポーズを決める写真を公開した。同19日の投稿では「海外、足出しがち。日本じゃよっぽど暑い日じゃなきゃ私服でショートパンツ履きづらいのに海外だと余裕で履けちゃう、不思議」とつづり、ショーパン姿のオフショットを添えた。

さらに「私世代のおねぇさん方 共感してくれると思います」と続けた金田。ファンからは感嘆のコメントが寄せられた。

「モデルみたいです」

「クミちゃん脚長」

「スタイル抜群」

「可愛い」

「キンクミ何歳になっても輝いてる ピカピカ」

ツアー通算2勝の36歳。今季は25試合に出場し、明治安田レディスの15位タイが最高だった。



（THE ANSWER編集部）