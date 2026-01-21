山下智久、池井戸潤原作『俺たちの箱根駅伝』で元選手の監督役に決定！
大泉洋が主演する10月期の連続ドラマ『俺たちの箱根駅伝』（日本テレビ系）の追加キャストとして、山下智久の出演が発表された。元箱根駅伝出場選手で、陸上競技部の新監督役を演じる。
原作の同名小説は、日本のお正月の風物詩となった箱根駅伝をテーマに作家・池井戸潤が十余年もの歳月と情熱をかけて執筆。物語は、箱根駅伝に2年連続で出場を逃した古豪・明誠学院大学の陸上競技部を中心とした挑戦と、箱根駅伝の生中継を担う「大日テレビ」というテレビ局の舞台裏の2つの大きな柱で描かれている。
学生ランナーたちの力走と一瞬にかける情熱、そしてそれを余すことなく伝えるため2日間で14時間以上もの生中継を行うテレビ局。それぞれの現場で、何が起き、誰が決断し、どのようにして箱根駅伝は人々の胸を熱く駆け抜けていくのか― 。学生たちの限界に挑む走りと、それを届けるテレビ中継スタッフたちの闘いを同時進行で描く。
山下が演じるのは、母校・明誠学院大学の陸上競技部に新監督として就任する甲斐真人。箱根駅伝の出場経験を持ちながら、大学卒業後は陸上の世界から離れ総合商社で働くサラリーマンとして生きてきた人物だ。監督としての経験はゼロ。そんな甲斐の型破りな指導は、 陸上競技部員たちの間に不安と反発を生んでいく。
この役に挑む山下は「僕自身は、これまで本格的にスポーツの世界に身を置いてきたわけではありませんが、駅伝関係者の皆さんのお話を伺いながら台本を読み解き、この物語に込められた思いや感動を、しっかりと届けられるように努めたいと思います」と意気込みを語っている。
ドラマ『俺たちの箱根駅伝』は、日本テレビ系にて10月より放送。
山下智久からのコメント全文は以下の通り。
＜山下智久 コメント全文＞
今回、様々な人間ドラマが起こる深い感動のある作品にオファーを頂き、とても光栄に思っています。
僕が演じるのは、元・箱根駅伝ランナーでありながら、今は商社に勤め、母校に戻って陸上競技部の監督を務める甲斐真人という役です。
「箱根駅伝」は、たすきをつないでいく尊さ、夢に向かう力強さ、そして希望が折り重なって生まれる“奇跡の瞬間”を私たちに届けてくれる特別な舞台だと思います。
僕自身は、これまで本格的にスポーツの世界に身を置いてきたわけではありませんが、駅伝関係者の皆さんのお話を伺いながら台本を読み解き、この物語に込められた思いや感動を、しっかりと届けられるように努めたいと思います。
駅伝監督から、「言葉の指導だけでない」ということを教えて頂き、人間を観る目をしっかり磨き、学生たちと信頼関係を築き上げていくことが僕の仕事だと思っています。そこに一点集中して、甲斐という人物を作り上げていきたいと思います。
ドラマ「俺たちの箱根駅伝」は、忘れかけていた情熱を呼び覚まし、心に温かい灯をともしてくれる作品になると思います。僕も一生懸命気持ちをこめて丁寧に作り上げていきますので、ぜひ楽しみにしていてください。
