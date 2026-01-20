『みんなのクルマ』はみなさんの愛車を写真とコメントで紹介していくコンテンツです。

イベントなどへ編集部がお邪魔して、みなさんの愛車を撮影しています。

今回の撮影会場は、東京都江東区のA PIT オートバックス東雲。『頭文字D』『MFゴースト』に続く、しげの秀一氏の新連載漫画『昴と彗星（すばるとすばる）』をテーマにした「第69回モーニングミーティング」です。作中に登場する車種を対象としたミーティングで、会場には約50台もの車両とオーナーが集まる原作愛にあふれた1日となりました。

それでは各車両とオーナーさんのこだわりを紹介していきましょう！

オーナーのプロフィール

お名前：Kanaさん

年齢：20代

車両名：スバル・BRZ STI Sport

型式：ZD8

年式：2021年

所有歴：半年

主な使用シーン：ドライブ、レース

※本記事は投稿内容そのままを掲載しております。ご了承ください。

現在の愛車を選んだ「最大の理由」は？

「以前はレヴォーグに乗っていたんです。もっと走りを楽しみたいと思い、スバルが好きだったこともあってBRZに決めました」

最初に愛車をカスタムした理由・キッカケは？

「純正のままだと物足りなかったからです。とくにマフラーの音が…」

お気に入りパーツはここ！

外装

「見た目はノーマル、中身はスパルタンな仕様を目指しています。なのでエアロはSTIで統一して、おとなしめのフォルムにまとめています」

内装

エンジン関連

「一番気に入っているカスタムはパワークラフトのエキマニです。前のオーナーが装着したものらしく、カーボンインダクションボックスなど、購入時からけっこう手が入っていました。

このエンジンルームが周りから好評で、大黒PAなどクルマ好きが集まるスポットに行ってボンネットを開けていると外国人のギャラリーが集まってきます笑。

マフラーはロッソモデロ。ノーマルと比べると音がかなりいいです」

足まわり

これからやってみたいカスタム、気になるブランドは？

「ファイナルギヤをレボリューションの4.5に変更したいです。あとはKTSの軽量フライホイール、レカロのフルバケを入れたいですね。現状の完成度は10％です笑。もっとカスタムして自分好みに仕上げたいです」

あなたにとって「クルマ」とは？

「いろんな場所に連れて行ってくれる相棒」

テーマ：「漫画 昴と彗星」登場車種

_MM68_SUBARU

2025年11月16日（日）、A PITオートバックス東雲で開催された「第69回モーニングミーティング テーマ : 漫画 “昴と彗星” 登場車種」は、同作に登場するトヨタ・86やスバル・BRZを中心とした車両オーナーを対象とした朝限定のミーティングです。

テーマ：「漫画 昴と彗星」登場車種

_MM68_SUBARU

2025年11月16日（日）、A PITオートバックス東雲で開催された「第69回モーニングミーティング テーマ : 漫画 “昴と彗星” 登場車種」は、同作に登場するトヨタ・86やスバル・BRZを中心とした車両オーナーを対象とした朝限定のミーティングです。

最新作『昴と彗星』だけでなく、『MFゴースト』や『頭文字D』に登場する車種も大勢集まり、マンガやアニメの話題で大いに盛り上がりました。

同店では、旧車や特定車種のオーナーズミーティングを定期的に実施しているので、気になる人はA PITオートバックス東雲の公式サイトを要チェック！

開催場所：A PIT AUTOBACS SHINONOME（〒135-0062 東京都江東区東雲2-7-20）

※今後のイベントの詳細と予定はこちらでチェック！