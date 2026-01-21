「大相撲初場所・１０日目」（２０日、両国国技館）

獅司が２敗対決で藤ノ川を押し倒して勝ち越した。部屋のおかみさんから授かった作戦を遂行し、特製手料理で元気いっぱいだ。同じウクライナ出身で隆の勝を押し出した新大関安青錦とともに、賜杯争いトップに並んだ。横綱豊昇龍は小結王鵬を上手出し投げで退けて７勝目。大の里は熱海富士に押し出され、３連敗で４敗目を喫した。大関琴桜は１敗で単独首位の関脇霧島を寄り切り、３敗を死守。５人が２敗に並ぶ混戦となった。

作戦通りだ。獅司は低く頭から当たり、藤ノ川の肩すかしに乗じて追いつめ、最後は右手を伸ばして土俵下に吹き飛ばした。まわしに執着せず「中に入られると危ないから、下から止めて攻めた。ママが教えてくれた」と胸を張った。

獅司には師匠の雷親方（元小結垣添）の他にも頼れるコーチ役がいる。おかみさんではなく「ママ」と呼ぶ師匠の夫人、栄美さんだ。元女子相撲日本一で、具体的に体の動きを示され「毎日こうしよう、と教えてくれる」と感謝する。

雷親方は「オレが知らない勝ち方をした時に聞いたら『ママに教わった』と話す」と苦笑い。「今場所は体重が落ちない。いつも場所前に４〜５キロ減っていた」と好調の要因を明かした。

体重維持も栄美さんの尽力が大きい。獅司は「日本料理が合わないので、ウクライナの味で作ってくれる。ジャガイモが大好き」と感謝。白飯が苦手で、パンとジャガイモ料理を口にする。「本当においしい。自分はまずい時はまずいと言う」と笑った。誕生日の１６日には兄弟子にレアチーズケーキを贈られ「“うれしし”です」と喜んだ。

故郷のウクライナ・ザポリージャ州に両親と祖母が暮らす。母マリアさんからは「勝ち越したから連絡がある」と笑顔を見せる一方、ロシアとの激戦地で「一番危ないところ」と心配もする。

同郷の安青錦に並び、賜杯争い首位に立つ。２人の「ママ」への感謝を胸に「できるところまでやる」と残り５日を見据えた。