【なだれ注意報】山形県・山形市、米沢市、上山市、村山市、天童市、東根市などに発表（雪崩注意報） 21日05:27時点
気象台は、午前5時27分に、なだれ注意報を山形市、米沢市、上山市、村山市、天童市、東根市、尾花沢市、南陽市、山辺町、中山町、大石田町、高畠町、川西町に発表しました。
庄内では、風雪や高波に注意してください。村山、置賜では、大雪に注意してください。山形県では、落雷に注意してください。村山、置賜、最上では、なだれに注意してください。
【なだれ注意報（発表中）と予報値】
■山形市
□なだれ注意報【発表】
23日にかけて注意
□なだれ注意報【発表】
23日にかけて注意
■新庄市
□なだれ注意報
23日にかけて注意
■寒河江市
□なだれ注意報
23日にかけて注意
■上山市
□なだれ注意報【発表】
23日にかけて注意
■村山市
□なだれ注意報【発表】
23日にかけて注意
■長井市
□なだれ注意報
23日にかけて注意
■天童市
□なだれ注意報【発表】
23日にかけて注意
■東根市
□なだれ注意報【発表】
23日にかけて注意
■尾花沢市
□なだれ注意報【発表】
23日にかけて注意
■南陽市
□なだれ注意報【発表】
23日にかけて注意
■山辺町
□なだれ注意報【発表】
23日にかけて注意
■中山町
□なだれ注意報【発表】
23日にかけて注意
■河北町
□なだれ注意報
23日にかけて注意
■西川町
□なだれ注意報
23日にかけて注意
■朝日町
□なだれ注意報
23日にかけて注意
■大江町
□なだれ注意報
23日にかけて注意
■大石田町
□なだれ注意報【発表】
23日にかけて注意
■金山町
□なだれ注意報
23日にかけて注意
■最上町
□なだれ注意報
23日にかけて注意
■舟形町
□なだれ注意報
23日にかけて注意
■真室川町
□なだれ注意報
23日にかけて注意
■大蔵村
□なだれ注意報
23日にかけて注意
■鮭川村
□なだれ注意報
23日にかけて注意
■戸沢村
□なだれ注意報
23日にかけて注意
■高畠町
□なだれ注意報【発表】
23日にかけて注意
■川西町
□なだれ注意報【発表】
23日にかけて注意
■小国町
□なだれ注意報
23日にかけて注意
■白鷹町
□なだれ注意報
23日にかけて注意
■飯豊町
□なだれ注意報
23日にかけて注意