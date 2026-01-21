阪神の藤川球児監督（４５）が２０日、東京都内ホテルで開かれた１２球団監督会議に出席し、プロ野球界の魅力向上と発展に提言を連発した。同会議でソフトバンク・小久保監督がグラウンド上で他球団の選手、コーチが会話するなど交流する風潮に苦言。賛同する形で「カッコ悪い」など、プロのあるべき姿を問うた。また、ドラフト１位・立石（創価大）の故障離脱を受け、新人合同自主トレのあり方についても持論を展開。改革を求めた。藤川監督の主な一問一答は以下の通り。

◇ ◇

（テレビインタビュー）

−合同会議を終えて。

「ルール変更になったところをしっかりと頭に入れて、２月のキャンプでそれを実践する。アンパイアの方々とも現場で打ち合わせして、理解を深めて開幕に向かうと。ルールを頭にたたき込む日です、きょうは」

−現場で確認ごとは。

「私が記憶に強く残っていることは選手間同士、それからコーチ同士の他球団とのグラウンド上、練習等含めての会話です。それは自分自身が監督１年目、非常に気になっていたところでもあった。どうしても作戦面だったり、そういったところをこちらがグリップしていますから。そういったところをグラウンドで選手同士だったり、コーチ同士の会話が活発になると、よくないなというのは１２球団の監督で統一したところでした」

−正式なルールとして定めていこうと。

「元々はあるんですけど、こういう世界ですから。長くいるコーチの方々は他球団同士でお話しされているのを見ていますからね。なかなか伝えても聞いてもらえない現状があったので、ルールをさらに徹底していくというところを現場の選手、それからコーチにはシーズン中は努めてもらいたいと思いますね」

−開幕までのテーマ。

「とにかく慌てないことですね。じっくりじっくりチームをつくり上げていく。練習試合、実戦があまり数多くなくてもいいのかなというところと、ＷＢＣに出場する選手もいますからね。実戦形式が入ってきますから、本当の意味でのコンディションをよくよく見ながら、とにかく自チームをつくり上げることに邁進すると、そういった２月になると思います。非常に難しい立ち上がりになると思いますね」

（記者囲み）

−ＣＳの制度改革。監督として受け止めは。

「どちらでもいいです。ゲームがあれば全力で立ち向かうというところですから、出たチームしかそこで戦う権利がない。あるもので勝負するのが役目ですから、私はどちらでも大丈夫です」

−選手間、コーチ間の会話について、問題と思うことが何度もあった。

「注意喚起を促すことも球団を通してありました。だけどなかなか受け入れてもらえないと言いますか、相手チームのこともありますからね。例えば先輩が向こうから来たら、話ができないですと言えないところもあるしね。これがファームでもあるのが現状で、非常に危惧するところなのかなという話は出ました。夜、食事に行ったりするのはいいんだけど、グラウンド上でそれをされると、両球団ともミーティングを終えた後だったりしますから。非常に危険な…というふうに僕には見えていました」

−ファンから見た視点でもあまり良くない。

「コミッショナー、小久保監督もそうおっしゃっていました。私から見た目も良くない、ハッキリ言うとですね。みんながそう思うかどうかは分からないですが。セ・リーグは特に作戦が多い。今年までＤＨがないですから。揺れ動きというのがある。それを楽しみたいわけですからね」