¡¡£Ä£å£Î£Á¤Ï£²£°Æü¡¢£²£°£²£¶Ç¯¥·¡¼¥º¥ó¤Î¥­¥ã¥×¥Æ¥ó¤ËÅû¹á²ÅÃÒÆâÌî¼ê¡Ê£³£´¡Ë¤¬½¢Ç¤¤¹¤ë¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£Åû¹á¤Ï£²£°£±£µÇ¯¤«¤é£µÇ¯´Ö¡¢¼ç¾­¤òÌ³¤á¤Æ¤ª¤ê¡¢£·Ç¯¤Ö¤ê¤ÎÂçÌòÉüµ¢¡£ºòµ¨¤Þ¤Ç£²Ç¯´Ö¡¢¥­¥ã¥×¥Æ¥ó¤È¤·¤Æ¥Á¡¼¥à¤òÅýÎ¨¤·¤¿ËÒ¤ËÂå¤ï¤ê¡¢ºÆ¤Ó¥Ù¥Æ¥é¥ó¤Ë¥Ð¥È¥ó¤¬ÅÏ¤ë¡£

¡¡ÁêÀîÎ¼Æó´ÆÆÄ¡Ê£´£¹¡Ë¤Ï¤³¤ÎÆü¡¢ÅÔÆâ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿£±£²µåÃÄ´ÆÆÄ²ñµÄ¤Ë½ÐÀÊ¸å¡¢Åû¹á¤ò»ØÌ¾¤·¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£¡Ö£±Ç¯´Ö¡¢Èà¤Ë°ú¤ÃÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤Æ¤â¤é¤¦¡£Èà¤Î¥­¥ã¥×¥Æ¥ó¥·¡¼¤ÏÁÇÀ²¤é¤·¤¤¤â¤Î¤¬¤¢¤ë¡×¡£ËÒ¤äµÜºê¤¬¸Î¾ã¤ÇÉÔºß¤À¤Ã¤¿ºòµ¨½ªÈ×¡¢ÇØÈÖ¹æ£²£µ¤¬¤½¤ÎÍ¥¤ì¤¿¥ê¡¼¥À¡¼¥·¥Ã¥×¤òÈ¯´ø¤·¡¢£Ã£Ó¿Ê½Ð¤Ø¤È¹×¸¥¤·¤Æ¤¤¤¿¡£

¡¡Åû¹á¤ÏµåÃÄ¤òÄÌ¤¸¡ÖÂçÊÑ¸÷±É¤Ë´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Ã¯¤è¤ê¤â¾¡¤Ä¤³¤È¤Ø¤Î¼¹Ç°¤ò»ý¤Á¡¢Å¥¤¯¤µ¤¯Àï¤¤È´¤¯³Ð¸ç¤Ç¤¹¡×¤È·è°ÕÉ½ÌÀ¡£·Ð¸³Ë­¤«¤Ê£³£´ºÐ¤¬¡¢¿·À¸¥Ù¥¤¥¹¥¿¡¼¥º¤òÂ«¤Í¤Æ¤¤¤¯¡£