¡¡¡þÂçÁêËÐ½é¾ì½ê10ÆüÌÜ¡Ê2026Ç¯1·î20Æü¡¡Î¾¹ñ¹ñµ»´Û¡Ë
¡¡¿·Âç´Ø¡¦°ÂÀÄ¶Ó¤¬Î´¤Î¾¡¤ò²¡¤·½Ð¤·¡¢2ÇÔ¤ò¼é¤Ã¤¿¡£1ÇÔ¤ÇÃ±ÆÈ¼ó°Ì¤Î´ØÏÆ¡¦Ì¸Åç¤¬Âç´Ø¡¦¶×ºù¤Ë´ó¤êÀÚ¤é¤ì¤¿¤¿¤á¡¢5¿Í¤¬2ÇÔ¤ÇÊÂ¤Öº®Àï¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£°ÂÀÄ¶Ó¤Ï06Ç¯²Æ¾ì½ê¤ÎÇòË²°ÊÍè¡¢20Ç¯¤Ö¤ê¤Î¿·Âç´ØÍ¥¾¡¤òÌÜ»Ø¤¹¡£Ï¢ÇÔ¤Î²£¹Ë¡¦Ë¾ºÎ¶¤Ï¾®·ë¡¦²¦Ë²¤ò¾å¼ê½Ð¤·Åê¤²¤Ç²¼¤·¤¿¤¬¡¢²£¹Ë¡¦Âç¤ÎÎ¤¤Ï¼è¤êÄ¾¤·¤ÎËö¤ËÊ¿Ëë¡¦Ç®³¤ÉÙ»Î¤Ë²¡¤·½Ð¤µ¤ì¡¢²£¹Ë½é¤Î3Ï¢ÇÔ¤Ç4ÇÔÌÜ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¶ì¤·¤ó¤ÀÀè¤Ë¥Á¥ã¥ó¥¹¤Ï¤¢¤Ã¤¿¡£°ÂÀÄ¶Ó¤ÏÎ´¤Î¾¡¤Î¶¯Îõ¤ÊÆÍ¤ÃÄ¥¤ê¤Ë¤â¡¢ÆÀ°Õ¤ÎÁ°·¹»ÑÀª¤òÊø¤µ¤ºÁ°¿Ê¡£ÅÚÉ¶ºÝ¤ÎÁê¼ê¤Î¤¤¤Ê¤·¤Ë¤âÂÐ±þ¤·¤ÆÂ¤ò±¿¤Ó¡¢Áê¼ê¤Îº¸ÏÓ¤ò¤¿¤°¤Ã¤ÆºÇ¸å¤Ï²¡¤·½Ð¤·¤¿¡£¡Ö¤¦¤Þ¤¯ÂÐ±þ¤Ç¤¤¿¡×¡£»ÙÅÙÉô²°¤Ç¤ÏÎäÀÅ¤Ë¿¶¤êÊÖ¤ê¡¢10ÆüÌÜ¤Ç¤Îµë¶âÄ¾¤·¤Ë¤Ï¡ÖÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤³¤í¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£°ìÈÖ°ìÈÖ¤Ë½¸Ãæ¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×¤È¸À¤¤ÀÚ¤Ã¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¤Î¥Æ¡¼¥Þ¤Ï¡Ö²æËý¡×¡£¾¡µ¡¤òÃµ¤ê¡¢·è¤·¤Æ¹¶¤áµÞ¤°¤³¤È¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¶ì¤·¤¤¼è¤êÁÈ¤ß¤ÎÃæ¤ÇÁ°·¹»ÑÀª¤òÊÝ¤ÁÂ³¤±¤é¤ì¤ë¤Î¤â¡¢¼«¿È¤Ë¸À¤¤Ê¹¤«¤»¤ë¤½¤Î2Ê¸»ú¤¬¤¢¤ë¤«¤é¤³¤½¡£Êì¹ñ¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¤Ç¤ÏÁêËÐ¤ÈÊÂ¹Ô¤·¤Æ¥ì¥¹¥ê¥ó¥°¤Ë¤â¼è¤êÁÈ¤ó¤À¡£¡Ö²æËý¤Ç¤¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£Áê¼ê¤è¤ê¡¢²æËý¤¹¤ë¤³¤È¤ò°Õ¼±¤·¤Þ¤·¤¿¡×¡£Â¿ºÌ¤Êµ»¤òµçÃÏ¤Ç°ú¤½Ð¤·¤¿13ÉÃ1¤ÎÅÚÉ¶¤Ï¡¢¿·Âç´Ø¤ÎÌ¥ÎÏ¤¬µÍ¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡1ÇÔ¤ÇÃ±ÆÈ¼ó°Ì¤ÎÌ¸Åç¤¬¶×ºù¤Ë´ó¤êÀÚ¤é¤ì¤¿¤¿¤á¡¢¼«¿È¤ò´Þ¤á5¿Í¤¬2ÇÔ¤Ç¥È¥Ã¥×¤ËÊÂ¤ó¤À¡£¼èÁÈ¤ò¸«¼é¤Ã¤¿¶å½Å¿³È½Ä¹¡Ê¸µÂç´Ø¡¦ÀéÂåÂç³¤¡Ë¤Ï¡Ö°ú¤Ã³Ý¤±¤È¤¤¤¦¤«¤È¤Ã¤¿¤ê¤È¤¤¤¦¤«¡£¤¢¤ì¤¬¾¡Éé¤ÎÊ¬¤«¤ìÌÜ¡£¼ê¤¬²¼¤«¤é²¼¤«¤é½Ð¤ë¡£Âç´Ø¤Ï¥¨¥ó¥¸¥ó¤¬¤«¤«¤Ã¤Æ¤¤¿¡×¤ÈÉ¾²Á¡£»Ä¤ê5Æü¤Ë¤Ê¤Ã¤¿Í¥¾¡Áè¤¤¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢ºÇ½ªÅª¤Ë3ÇÔ¤Þ¤Ç¤¬·÷Æâ¤È¤·¡Ö°ÂÀÄ¶Ó¤¬É®Æ¬¤Ë¤Ê¤ë¡×¤ÈÍ½ÁÛ¤·¤¿¡£
¡¡Àè¾ì½ê¤Ï½éÅÚÉ¶¤«¤é14¾ì½ê¤ÇËëÆâ½éÍ¥¾¡¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¡£¿·Âç´ØÍ¥¾¡¤Ê¤éÇòË²¤¬06Ç¯²Æ¾ì½ê¡¢14¾¡1ÇÔ¤ÇÃ£À®¤·¤Æ°ÊÍè20Ç¯¤Ö¤ê¡£²£¹Ë¡¢Âç´Ø¿Ø¤ÇÍ£°ì¡¢2ÇÔ¤ò¼é¤Ã¤¿°ÂÀÄ¶Ó¤¬2¾ì½êÏ¢Â³¤Î»òÇÕ¤ØÁ°¿Ê¤·¤¿¡£