「ノルディックスキー・ジャンプ女子Ｗ杯蔵王大会」（２０日、アリオンテック蔵王シャンツェ）

開幕まで３週間を切ったミラノ・コルティナ冬季五輪代表に決まっている丸山希（２７）＝北野建設＝は１０１メートル、９２・５メートルの合計２２２・５点で優勝を飾った。第９戦以来となる今季個人６勝目で、１２度目の表彰台。１１勝を誇るニカ・プレブツ（スロベニア）を抑え、五輪に弾みをつけた。同じく五輪代表に決まっている高梨沙羅（クラレ）は１０位。伊藤有希（土屋ホーム）が１１位タイ、勢藤優花（オカモトグループ）は１３位だった。

雪が渦巻いて舞い上がるほど荒れた蔵王の風をニューヒロインが乗りこなした。悪天候のため２時間遅れの午後６時２０分から競技開始。丸山は日が落ちた終盤に登場すると、１本目からぐんぐん飛距離を伸ばし、ヒルサイズに迫る１０１メートルのビッグジャンプを見せた。着地こそ乱れたが、首位で迎えた２本目はテレマークをしっかり入れて修正。２位に１５・４点差をつける完勝で、今季６勝目をつかんだ。

また直近６連勝中を含め、計１１勝を挙げているプレブツも上回った。五輪金メダルを争う最大のライバルを抑えた勝利は、大きな弾みがつく。丸山は満面の笑みを見せながら「夏の蔵王の試合で３連覇中。（冬の）Ｗ杯で勝つことができてよかった。すごくうれしい」と実感を込めた。

出場が有力視されていた２２年北京五輪直前に負った左膝前十字じん帯損傷の大けがから再起。今季はＷ杯初勝利を含めて３連勝し、一気に金メダル候補に名乗りを上げた。今後は国内３連戦を戦い、夢舞台に調子を合わせていく。「自分のジャンプができるように頑張りたい」と意気込んだ。