³¤ÍÎÃÏµå¸¦µæÁ¥¡Ö¤ß¤é¤¤¡×¡¡£²£µÆü¤Ë²£¿Ü²ì¤ÇºÇ¸å¤Î°ìÈÌ¸ø³«¡¡ÆüËÜ¤Î³¤ÍÎ¸¦µæ¥ê¡¼¥É¡¢¸ùÀÓ¤Èµ°À×¡Ö¤¼¤Ò¿¨¤ì¤Æ¡×
¡¡ºòÇ¯£±£²·î¤Ë£²£¸Ç¯¤ÎÇ¤Ì³¤ò½ª¤¨¤ÆÂàÌò¤·¤¿³¤ÍÎ¸¦µæ³«È¯µ¡¹½¡Ê£Ê£Á£Í£Ó£Ô£Å£Ã¡¢²£¿Ü²ì»Ô²ÆÅçÄ®¡Ë¤Î³¤ÍÎÃÏµå¸¦µæÁ¥¡Ö¤ß¤é¤¤¡×¤ÎºÇ¸å¤Î°ìÈÌ¸ø³«¤¬º£·î£²£µÆü¡¢²£¿Ü²ì¿·¹Á¤ÕÆ¬¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤ë¡£¼þÊÕ¤Î»ÜÀß¤ÈÏ¢Æ°¤·¤¿¥¹¥¿¥ó¥×¥é¥ê¡¼¤ä¥Ñ¥Í¥ëÅ¸¼¨¤Ê¤É¤â¼Â»Ü¤·¡¢ÆüËÜ¤Î³¤ÍÎ¸¦µæ¤ò¥ê¡¼¥É¤·¤¿´ú´Ï¤ÎºÇ¸å¤ÎÍº»Ñ¤ò¸«ÆÏ¤±¤ë¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ë¤Ê¤ë¡£
¡¡¤ß¤é¤¤¤ÏÆüËÜ½é¤Î¸¶»ÒÎÏÁ¥¤È¤·¤Æ£±£¹£¶£¹Ç¯¤Ë¿Ê¿å¤·¤¿¡Ö¤à¤Ä¡×¤ò²þÂ¤¡£¸¶»ÒÏ§¤òÅ±µî¤·¤Æ¥Ç¥£¡¼¥¼¥ë¥¨¥ó¥¸¥ó¤òÅëºÜ¤·¡¢£¹£·Ç¯¤Ë¤ß¤é¤¤¤È¤·¤ÆºÆ½ÐÈ¯¤·¤¿¡£ºÕÉ¹Ç½ÎÏ¤Ï¤Ê¤¤¤¬ÂÑÉ¹À¤ä¹Ò¹ÔÀ¤ËÍ¥¤ì¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ÎÆ±µ¡¹½¸¦µæÁ¥¤Ç¤Ï¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿ËÌ¶Ë¹Ò³¤¤ò¼Â¸½¤·¤¿¡£
¡¡ËÌ¶Ë³¤¤äÂçÀ¾ÍÎ¡¢¥¤¥ó¥ÉÍÎ¤Ê¤É¤Ç³¤ÍÎÄ´ºº¤ò¹Ô¤¤¡¢Áí¹Ò³¤µ÷Î¥¤ÏÌó£²£³£°Ëü¥¥í¡ÊÃÏµåÌó£µ£¸¼þÊ¬¡Ë¤ËµÚ¤Ö¡£Ï·µà²½¤Î¤¿¤áºòÇ¯ÂàÌò¤·¡¢º£Ç¯£±£±·î¤´¤íÍîÀ®Í½Äê¤ÇºÕÉ¹µ¡Ç½¤ò»ý¤ÄËÌ¶Ë°è¸¦µæÁ¥¡Ö¤ß¤é¤¤¶¡×¤¬Ç¤Ì³¤ò°ú¤·Ñ¤°¡£