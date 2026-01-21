高卒3年目を迎える阪神・山田が、兵庫県西宮市の球団事務所で行われた20歳記念品贈呈式に出席。「20代はチームに貢献する活躍をしたい」と誓った。

2026年は、まさかのスタート。元日にきょうだいで外食した際、食中毒に見舞われ、球団発表の70キロから76キロまで増量していた体重が、72キロまで減ったという。現在は体調も体重も元に戻ったそうで「まず、ご飯を食べて。頑張りました。いけるんだなと思いました」と笑った。

年明けの約2週間はオリックス・吉田と鹿児島で合同自主トレ。打撃とウエートトレーニングを中心に行った。吉田からは「懐が大きい」「どんなコースでもファウルにできる」など、投手目線による良い打者の条件を学び「充実した時間。凄くためになった」と振り返った。鹿屋体育大の協力を得て動作解析も行ったという。

「（2月）1日のキャンプインから走攻守全てをアピールしたい」。狙うは甲子園の遊撃の定位置。勝負の3年目が始まった。

≪百崎蒼生 打撃アピールで開幕1軍≫阪神・百崎が山田とともに20歳記念品贈呈式に出席した。宜野座組スタートが内定している春季キャンプに向けて「打撃をアピールして、開幕1軍にしがみつきたい」と抱負を述べた。福岡県内での坂本らとの合同自主トレでは「どんどん手を出せる形でボールを待てるようになった」と成長を実感。きょう21日に再合流し、23日まで同地で練習後、沖縄入りする予定だ。粟井一夫球団社長からは「（山田と）2人とも出てきてほしい。連覇するためには君たちの力が絶対必要」とエールを送られた。