¡ÚÆüËÜ¥Ï¥à¡Û¿·¾±´ÆÆÄ¤¬Á´Áª¼ê¡ÖµðÂç¼êÂÞ¡×¤ò»ÈÍÑ¤ÎàÄÁ¥×¥é¥óá¡¡³ÈÂç¥Ù¡¼¥¹¤ÇÅðÎÝÀ®¸ùÎ¨¥¢¥Ã¥×ÁÀ¤¦
¡¡Á´Ìî¼ê¤Î¡Ö¼ê¡×¤ò¿¤Ð¤·¡¢ÅðÎÝÁý¤òÁÀ¤¦¤Ä¤â¤ê¤Ê¤Î¤«¡£ÆüËÜ¥Ï¥à¤Î¿·¾±¹ä»Ö´ÆÆÄ¡Ê£µ£³¡Ë¤¬£²£°Æü¡¢ÅÔÆâ¤Î¥Û¥Æ¥ë¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿£±£²µåÃÄ´ÆÆÄ²ñµÄ¤Ë½ÐÀÊ¡£º£µ¨¤«¤éÆ³Æþ¤µ¤ì¤ë¡Ö³ÈÂç¥Ù¡¼¥¹¡×¤Ø¤ÎÂÐºö¤È¤·¤Æ¡¢Á´Áª¼ê¤Ë¡ÖµðÂç¼êÂÞ¡×¤ò»ÈÍÑ¤µ¤»¤ëàÄÁ¥×¥é¥óá¤ò¸¡Æ¤¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¡¢¼þ°Ï¤ò¶Ã¤«¤»¤¿¡£¤½¤Î°Õ¿Þ¤È¤Ï¡½¡½¡£
¡¡£Î£Ð£Â¡ÊÆüËÜÌîµåµ¡¹½¡Ë¤Ç¤Ïº£µ¨¤«¤é°ì¡¢Æó·³¤È¤â¸ø¼°Àï¤Ç°ìÎÝ¤«¤é»°ÎÝ¤Ë³ÈÂç¥Ù¡¼¥¹¤òºÎÍÑ¤¹¤ë¡£¸½¹Ô¤Î£±£µ¥¤¥ó¥Á¡ÊÌó£³£¸¥»¥ó¥Á¡Ë»ÍÊý¤«¤é¡¢£±£¸¥¤¥ó¥Á¡ÊÌó£´£¶¥»¥ó¥Á¡Ë»ÍÊý¤Ø¤È¥µ¥¤¥º¤¬³ÈÂç¤µ¤ì¡¢º£½Õ¥¥ã¥ó¥×¤«¤é»î¸³Åª¤Ê±¿ÍÑ¤â»Ï¤Þ¤ë¡£ÊÆÂç¥ê¡¼¥°¤Ç¤Ï¤¹¤Ç¤Ë£²£°£²£³Ç¯¤«¤éÆ³Æþ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢ÆüËÜ¤Ç¤Ïº£µ¨¤¬½é¡£¥Ù¡¼¥¹¤ÎÂç·¿²½¤Ë¤è¤êÅðÎÝÁý¤¬´üÂÔ¤µ¤ì¤ëÃæ¡¢¿·¾±´ÆÆÄ¤Ï¤½¤Î¡Ö·ä¡Ê¤¹¤¡Ë¡×¤ËÌÜ¤òÉÕ¤±¤¿¡£Áö¼Ô¤ËÄ¹¤á¤ÎÁöÎÝÍÑ¼êÂÞ¤òÃåÍÑ¤µ¤»¡¢¥Á¡¼¥àÅðÎÝÀ®¸ùÎ¨¤Î¸þ¾å¤òÁÀ¤¦¹½ÁÛ¤À¡£
¡¡»Ø´ø´±¤Ï¡Ö¼ÂºÝ¡Ê³ÈÂç¥Ù¡¼¥¹¤Ï¡Ë¤ä¤Ã¤Æ¤ß¤Ê¤¤¤È¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¡£¡ÊÁö¼Ô¤¬¡Ë¤É¤Î¤°¤é¤¤¤Î¥¿¥¤¥à¤Ç¡ÊÁö¼Ô¤¬¡ËÁö¤ë¤Î¤«¤Þ¤À·×¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤·¡×¤ÈÁ°ÃÖ¤¤·¤¿¾å¤Ç¾Ð¤ß¤â¸«¤»¤Ê¤¬¤é¡¢¤³¤¦Â³¤±¤¿¡£
¡Ö¤è¤¯¥±¥¬¤·¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¡ÊÁö¼Ô¤¬Ä¹¤á¤Î¡Ë¥°¥í¡¼¥Ö¤ß¤¿¤¤¤Ê¤ÎÉÕ¤±¤Æ¤ë¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡£¤¢¤ì¡¢¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ãÄ¹¤¤»Ò¤¬¤¤¤ë¤ó¤Ç¤Í¡×¡£¤½¤·¤Æ¿¿´é¤Ç¡Ö¤³¤ì¡¢¤Á¤ã¤ó¤È¡Ê¥ë¡¼¥ë¤ò¡Ë·è¤á¤Æ¤â¤é¤ï¤ó¤È¡£¡ÊÁöÎÝÍÑ¼êÂÞ¤ò¡Ë£±¥»¥ó¥ÁÄ¹¤¯¤·¤È¤±¡¢¤Ã¤Æ¡ÊÁª¼ê¤Ë¡Ë¸À¤¨¤ë¤â¤ó¤Í¡£¡Ê¶ËÃ¼¤Ë¡ËÄ¹¤¤¤Î¡Ä¤¢¤ë¤«¤é¤Í¡×¤È¤â»ØÅ¦¤·¤¿¡£
¡¡¿·¾±´ÆÆÄ¤ÏÆüº¢¤«¤é¡¢Áê¼êÅê¼ê¤Î¥¯¥¤¥Ã¥¯¥â¡¼¥·¥ç¥ó¤äÊá¼ê¤ÎÁ÷µå¥¿¥¤¥à¤òÅ°ÄìÅª¤Ë¥Á¥§¥Ã¥¯¡£ÅðÎÝÀ®¸ùÎ¨¤ò¹â¤á¤ë¤¿¤á¡¢Áê¼ê¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼¤ÎÊ¬ÀÏ¤ò½Å¤Í¤Æ¤¤¿¡£¤¿¤À¡¢¸Þ½½È¨¤òÉ®Æ¬¤Ë½ÓÂÌî¼ê¤òÂ¿¤¯Êú¤¨¤Ê¤¬¤é¡¢ºòµ¨¤Î¥Á¡¼¥àÅðÎÝ¿ô¤Ï¥ê¡¼¥°£´°Ì¤Î¡Ö£·£¹¡×¤Ë¤È¤É¤Þ¤Ã¤¿¡£¶áÇ¯¤ÏÂ¤òÍí¤á¤¿¹¶·â¤¬±Æ¤òÀø¤á¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¼Â¾ð¤À¡£
¡¡³ÈÂç¥Ù¡¼¥¹¤ÎºÎÍÑ¤Ë¤è¤ê¡¢º£µ¨¤ÏÁöÎÝ¤Î½ÅÍ×ÅÙ¤¬°ìÃÊ¤È¹â¤Þ¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¡£µÕ¤Ë¸À¤¦¤È¡¢¤³¤ÎÊÑ²½¤Ø¤ÎÂÐ±þ¤òÂÕ¤ì¤ÐÈá´ê¤Î¥ê¡¼¥°Í¥¾¡¤òÆ¨¤·¤«¤Í¤Ê¤¤¡£¤À¤«¤é¤³¤½¡¢¥ë¡¼¥ë¤Î¡ÖÌÕÅÀ¡×¤òÆÍ¤¤¤Æ¤Ç¤âÁöÎÝÌÌ¤ÎÄì¾å¤²¤ò¿Þ¤ê¤¿¤¤¡½¡½¡£¤½¤ó¤Ê»Ø´ø´±¤Î»×ÏÇ¤¬Æ©¤±¤Æ¸«¤¨¤ë¡£
¡¡´ñºö¤ò¹¥¤à¿·¾±´ÆÆÄ¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤ÎÄÁÄó°Æ¤À¤¬¡¢¡Ö¡Ê¤³¤³¤Ç¡Ë¸À¤ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤éÎÉ¤«¤Ã¤¿ÏÃ¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡£¤³¤½¤Ã¤È¤ä¤Ã¤È¤±¤ÐÎÉ¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¤Í¡×¤È¶ì¾Ð¤¤¡£»×¤ï¤º¸ý¤ò³ê¤é¤»àÈëºöá¤òÌÀ¤«¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤ÏÆü¾ïÃãÈÓ»ö¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢¤½¤Î¸ÀÍÕ¤ÎÃ¼¡¹¤«¤é¤Ï¡¢¥ê¡¼¥°£Ö¤Ë·ü¤±¤ëÊÂ¡¹¤Ê¤é¤Ì³Ð¸ç¤¬Áá¤¯¤âÅÁ¤ï¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡£