¡Ú¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¡ÛÈô¤Ö¥Ü¡¼¥ë²áÇ®¤â¡Ä¾®µ×ÊÝ´ÆÆÄ¤¬Í½¸«¤¹¤ë¡ÖÅê¹âÂÇÄã»þÂå¡×¤Îº£¸å
¡¡Âë¤Î¾¤Ï¡¢¤É¤¦¸«¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¨¡¨¡¡£¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤Î¾®µ×ÊÝÍµµª´ÆÆÄ¡Ê£µ£´¡Ë¤¬£²£°Æü¡¢ÅÔÆâ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿£±£²µåÃÄ´ÆÆÄ²ñµÄ¤ËºÂÄ¹¤È¤·¤Æ½ÐÀÊ¡£ÆüËÜ¥Ï¥à¤Î¿·¾±¹ä»Ö´ÆÆÄ¡Ê£µ£³¡Ë¤¬µÄÂê¤Ë»ý¤Á¹þ¤ó¤À¡ÖÈô¤Ð¤Ê¤¤¥Ü¡¼¥ë¡×ÏÀ¤ò¼õ¤±¡¢¸½ºß¤ÎàÅê¹âÂÇÄãá¤Î´Ä¶¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸«²ò¤ò¼¨¤·¤¿¡£
¡¡ºÂÄ¹¤È¤·¤Æ²ñµÄ¤ò¼è¤ê»ÅÀÚ¤Ã¤¿Âë¤Î»Ø´ø´±¤Ï¡¢½ªÎ»¸å¤Ë¡Ö¤·¤ã¤Ù¤ë¤Î¤ÏÆÀ°Õ¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¡Ê¿Í¤Ë¡Ë¤·¤ã¤Ù¤Ã¤Æ¤â¤é¤¦¤Î¤¬¤Ê¤«¤Ê¤«¤Í¡×¤È¾éÃÌ¤á¤«¤·¤Æ¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£¤½¤¦¤·¤¿Ãæ¤ÇÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤¿¤Î¤¬¡¢¿·¾±´ÆÆÄ¤ÎÌäÂêÄóµ¯¤À¡£¸½Ìò»þÂå¤Î·Ð¸³¤â°ú¤¹ç¤¤¤Ë½Ð¤·¤Ê¤¬¤é¡ÖÂÇ¼Ô¤¬ÎÉ¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤é¡¢¸«¤Æ¤¤¤ë¥Õ¥¡¥ó¤â³Ú¤·¤á¤ë¡×¤È¸ì¤ê¡¢ÂÇ¹â´Ä¶¤Ø¤ÎÅ¾´¹¤ò¼¨º¶¤·¤¿¡£
¡¡¸½ºß¤Î¥×¥íÌîµå³¦¤Ï¿ô»ú¤¬¼¨¤¹ÄÌ¤ê¡¢ÌÀ³Î¤ÊàÅê¹âÂÇÄãá¤Î·¹¸þ¤Ë¤¢¤ë¡£ºòµ¨¤Î£³³äÂÇ¼Ô¤Ï¥»¡¦¥ÑÎ¾¥ê¡¼¥°¤òÄÌ¤¸¤Æ¤ï¤º¤«£³¿Í¡££³£°ËÜÎÝÂÇ°Ê¾å¤òµÏ¿¤·¤¿ÂÇ¼Ô¤â¡¢³Æ¥ê¡¼¥°£±¿Í¤º¤Ä¤Ë¤È¤É¤Þ¤Ã¤¿¡£Åê¼ê¤ÎµåÂ®¤ÏÇ¯¡¹¾å¾º¤·¤Æ¤ª¤ê¡ÖÅê¼êÍÍø¤Î»þÂå¡×¤È¤Î¸«Êý¤âÄêÃå¤·¤Ä¤Ä¤¢¤ë¡£È¯¿®ÎÏ¤Î¤¢¤ë¿·¾±´ÆÆÄ¤ÎÈ¯¸À¤À¤±¤Ë¡¢¥Ü¡¼¥ë¤ò´Þ¤á¤¿µÄÏÀ¤ÏºÆ¤ÓÇ®¤òÂÓ¤Ó¤¿¡£
¡¡¤³¤Î¾õ¶·¤ò¾®µ×ÊÝ´ÆÆÄ¤Ï¡¢¤É¤¦¤È¤é¤¨¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡£¡Ö¥Ü¡¼¥ë¤¬Èô¤Ö¡¢Èô¤Ð¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦ÌäÂê¤Ï¡¢¤º¤Ã¤È¤Ä¤¤¤Æ²ó¤ë¥Æ¡¼¥Þ¡×¤ÈÁ°ÃÖ¤¤·¤¿¾å¤Ç¡¢¾Íè¤ò¸«¿ø¤¨¤¿¸«Î©¤Æ¤ò¸ý¤Ë¤·¤¿¡£¡Ö¥È¥é¥¸¥§¥¯¥È¥¢¡¼¥¯¤Î¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¤¬¡¢¤³¤ì¤«¤éÆüËÜ¤ÎµåÃÄ¤Ç¤â¤Þ¤¹¤Þ¤¹Æ³Æþ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¯¤È»×¤¦¡£¤½¤¦¤Ê¤ì¤Ð¡¢¤Þ¤¿ÂÇ¼Ô¤Î¥ì¥Ù¥ë¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡×¡£
¡Ö¥È¥é¥¸¥§¥¯¥È¥¢¡¼¥¯¡×¤È¤Ï¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤ÎÂçÃ«æÆÊ¿Åê¼ê¡Ê£³£±¡Ë¤é¤¬³èÍÑ¤·¡¢£Í£Ì£Â¤Ç¤âÂ¿¤¯¤ÎµåÃÄ¤¬ºÎÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ë¹âÀÇ½ÂÇ·âÎý½¬¥Þ¥·¥ó¤À¡£µåÂ®¡¢µå¼ï¡¢²óÅ¾¿ô¤È¤¤¤Ã¤¿¥Ç¡¼¥¿¤òºÆ¸½¤·¤¿Åêµå¤ËÁêÂÐ¤·¤Ê¤¬¤éÂÇ¤Ä¤³¤È¤¬²ÄÇ½¤È¤Ê¤ë¤¿¤á¡¢¼ÂÀï¤ËÂ¨¤·¤¿Îý½¬¤¬²ÄÇ½¤È¤Ê¤ë¡£ÆüËÜ¤Ç¤â¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤ò¤Ï¤¸¤áÊ£¿ôµåÃÄ¤ÇÆ³Æþ¤¬¿Ê¤ß¡¢ÂÐÀïÍ½Äê¤ÎÅê¼ê¤òÁÛÄê¤·¤¿ÂÐºöÎý½¬¤Ê¤É³èÍÑ¤ÎÉý¤Ï¹¤¬¤ê¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡³èÈ¯¤ÊµÄÏÀ¤ò´¿·Þ¤·¤Ä¤Ä¡¢Ã»´üÅª¤Ê¿ô»ú¤Ë¤È¤é¤ï¤ì¤Ê¤¤»ëÅÀ¤ÇàÅê¹âÂÇÄã»þÂåá¤ÎÀè¤ò¸«¿ø¤¨¤ë¨¡¨¡¡£ºÂÄ¹¤òÌ³¤á¤¿Âë»Ø´ø´±¤Î¸ÀÍÕ¤Ë¤Ï¡¢ÎäÀÅ¤Ê¸½¾ì´¶³Ð¤¬¤Ë¤¸¤à¡£