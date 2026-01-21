¡Ö¥¸¥ã¥ó¥×¤¹¤ë»þ¡¢Õû¤Ç¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤«¡©¡×¼ºÎé¤Ê¼ÁÌä¤Ë¸µ¥Õ¥£¥®¥å¥¢¸ÞÎØÂåÉ½¤¬¤Þ¤µ¤«¤Î²óÅú¡Ö¤¢¤Îµ»¤ÏÊØÈë²ò¾Ã¤Ë¤Ê¤ë¤±¤É¡¢¤¤¤Ä¤â¡Ä¡×
1·î21Æü¡Ê¿å¡Ë¤Ï¡¢°ÂÆ£ÈþÉ±¡¢¹â¶¶À®Èþ¡¢¥³¥Ã¥È¥ó¤¬ÍèÅ¹¡£¥ß¥é¥Î¡¦¥³¥ë¥Æ¥£¥Ê¸ÞÎØ¤¬ÌÜÁ°¤ËÇ÷¤ëÃæ¡¢ÆüËÜ¤Î¥Õ¥£¥®¥å¥¢¥¹¥±ー¥È³¦¤òÂåÉ½¤¹¤ëÆó¿Í¤¬¡¢¥Õ¥£¥®¥å¥¢¥¹¥±ー¥È¤ÎÃÎ¤é¤ì¤¶¤ë¼Â¾ð¤ä¡¢±©À¸·ë¸¹¡¢ÀõÅÄ¿¿±û¤é¤È¤Î¸òÎ®¤Ê¤ÉÍÍ¡¹¤ÊÍ¾ÃÌ¤ò¤Ö¤Ã¤Á¤ã¤±¤ë¡£
½÷À½é¤Î£´²óÅ¾¥¸¥ã¥ó¥×¤òÀ®¸ù¤µ¤»¤¿°ÂÆ£ÈþÉ±¤È¡¢¥Õ¥£¥®¥å¥¢¥¹¥±ー¥È¥Ú¥¢¸ÞÎØ¸µÆüËÜÂåÉ½¤Î¹â¶¶À®Èþ¡£¹â¶¶¤â¸µ¤Ï¥·¥ó¥°¥ë¤ÎÁª¼ê¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢Æ±À¤Âå¤Î°ÂÆ£¤äÀõÅÄ¿¿±û¤Î¥¹¥±ー¥È¤ò¸«¤Æ¡¢¡Ö¤³¤ó¤ÊÅ·ºÍ¤Ë¤Ï¾¡¤Æ¤Ê¤¤¡×¤È»×¤¤ºÃÀÞ¡£ËÜ¿Í¤¤¤ï¤¯¡Öº¬À¡¢Í¦µ¤¡¢¾ðÇ®¤Ê¤É¤¬²ÃÅÀ¤µ¤ì¤ë¡×¥Ú¥¢¤ËÅ¾¸þ¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¤½¤ó¤Ê¹â¶¶¤ÏÈÖÁÈ¤¬»Ï¤Þ¤ë¤È¡¢¤Ö¤Ã¤Á¤ã¤±Í¾ÃÌ¤òÏ¢È¯¡£°ÂÆ£¤¬½Ð¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ÈÆ¬¤òÊú¤¨¤ë¾ìÌÌ¤â¡Ä¡£²Ì¤¿¤·¤ÆÆüËÜ½÷»Ò¥Õ¥£¥®¥å¥¢³¦¤òÂåÉ½¤¹¤ëÆó¿Í¤Î¥Èー¥¯¤Î¹Ô¤Ãå¤¯Àè¤Ï¡Ä¡ª¡©©ABC¥Æ¥ì¥Ó
ËÁÆ¬¡¢¹â¶¶¤È¤Î½Ð²ñ¤¤¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢Ãæ¹ñ¤Ç¤Î¥°¥é¥ó¥×¥ê¥·¥êー¥º¤Ë½Ð¾ì¤·¤¿¤Î¤¬¤¤Ã¤«¤±¤À¤Ã¤¿¤ÈÏÃ¤¹°ÂÆ£¡£¹â¶¶¤ÏÅö»þ¡¢Éã¿Æ¤Î»Å»ö¤ÎÅÔ¹ç¤ÇÃæ¹ñ¤ÇÎý½¬¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢°ÂÆ£¤Ï¤¹¤Ç¤Ë¤½¤Îº¢¤«¤éÀ¤³¦Åª¤ÊÅ·ºÍ¤È¸À¤ï¤ì¤ÆÂçÃíÌÜ¤µ¤ì¡¢¹â¶¶¤Ë¤È¤Ã¤Æ°ÂÆ£¤Ï¿ò¤á¤ë¤è¤¦¤ÊÂ¸ºß¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£©ABC¥Æ¥ì¥Ó
¤½¤ó¤ÊÆó¿Í¤Ë¡¢»³Æâ¤Ï¡Ö¥Ú¥¢¤Ã¤ÆÆæ¤ÎÉôÊ¬¤¬Â¿¤¤¡£Áê¼ê¤Ï¼«Ê¬¤Ç»ØÌ¾¤Ç¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤«¡©¡×¤È¼ÁÌä¡£¹â¶¶¤Ï¡Ö³¤³°¤À¤È¥Ú¥¢¤ä¤ê¤¿¤¤¿Í¤ÎÈæÎ¨¤¬¡ÊÃË½÷¡Ë¥¤¥³ー¥ë¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢ÆüËÜ¤À¤ÈÃË»Ò¤¬¾¯¤Ê¤¯¤Æ½÷»Ò¤¬Â¿¤¤¡£¤À¤«¤é¤â¤¦¥Ð¥Á¥§¥éー¾õÂÖ¤Ç¡×¤È¶Ã¤¤Î²óÅú¤ò¡£ÏÃ¤òÊ¹¤¤¤¿¥³¥Ã¥È¥ó¡¦¤¤ç¤ó¤Ï¡¢Áª¤Ð¤ì¤¿¤¤½÷»Ò¤Ï±éµ»°Ê³°¤Î¹©ºî¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤Î¤«¤È¿Ò¤Í¤ë¡£
¹â¶¶¤Î²óÅú¤òÊ¹¤¤¤¿°ÂÆ£¤Ï¡¢¡Ö¡ÊÈÖÁÈ½Ð±é¤Î¡Ë¥Ñー¥È¥Êー¤È¤·¤ÆÉÔ°Â¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤À¤¤¤ÖÉÔ°Â¤¬ÅªÃæ¤·¤Æ¤¤Æ¤ë¡×¤ÈÆ¬¤òÊú¤¨¡Ä¡Ä¡£
¡ÖÀäÂÐ¤ËÍ¾ÃÌ¤ò¸ì¤ê¤¿¤¯¤Ê¤ë¥Õ¥£¥®¥å¥¢¥ì¥¸¥§¥ó¥ÉÁê´Ø¿Þ¡×¤Ç¤Ï¡¢°ÂÆ£¤È¹â¶¶¤¬¸òÎ®¤Î¤¢¤ë¥Õ¥£¥®¥å¥¢¥¹¥±ー¥ÈÁª¼ê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¥Èー¥¯¤òÅ¸³«¤¹¤ë¡£
¤Þ¤º¹ÓÀîÀÅ¹á¤Î·ò¹¯¥¢¥É¥Ð¥¤¥¶ー¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤ÈÌÀ¤«¤¹¤Î¤Ï¹â¶¶¡£¹â¶¶¼«¿È¤Ï¶¥µ»Ãæ¤Î¥±¥¬¤¬Â¿¤¯¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë£·²ó¤°¤é¤¤¼ê½Ñ¤·¡¢¤¢¤Þ¤ê¤Ë¤â¥±¥¬¤¬Â¿¤¤¤¿¤á¡¢ÊÝ¸±²ñ¼Ò¤Î¥Ö¥é¥Ã¥¯¥ê¥¹¥È¤ËºÜ¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤ÈÏÃ¤¹¡£©ABC¥Æ¥ì¥Ó
¤½¤ó¤ÊÃæ¡¢»³Æâ¤Ï¡Ö£³²óÅ¾¤È¤«£´²óÅ¾¤Î¤É¥Ç¥«¥¸¥ã¥ó¥×¤¹¤ë»þ¡¢Õû¤Ç¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤«¡©¡×¤È¼ºÎé¤Ê¼ÁÌä¤ò¡£¤¹¤ë¤È°ÂÆ£¤«¤é¤Þ¤µ¤«¤Î²óÅú¤¬¡£¹â¶¶¤Ï¥Ç¥¹¥¹¥Ñ¥¤¥é¥ë¤È¤¤¤¦µ»¤ÏÊØÈë²ò¾Ã¤Ë¤Ê¤ë¤¬¡¢¥Ú¥¢¤òÁÈ¤àÃËÀ¤«¤é¡Ö¤¤¤Ä¤âÌÂÏÇ¤À¤È¸À¤ï¤ì¤ë¡×¤ÈÏÃ¤¹¡£©ABC¥Æ¥ì¥Ó
¤½¤·¤Æ¹â¶¶¤¬¡Ö¿À¡×¤È¿ò¤á¡¢°ÂÆ£¤¬¡ÖÆæ¡×¤È¤¤¤¦¤Î¤¬±©À¸·ë¸¹¡£¡Ö±©À¸¤Ï¾®³ØÀ¸¤Î»þ¤«¤éÌÀ¤é¤«¤Ë¥ªー¥é¤¬¤¢¤Ã¤¿¡×¤ÈÏÃ¤¹¹â¶¶¤Ï¡¢¡ÖÊ¿¾»¤Ç¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯£²Ï¢ÇÆ¤·¤¿»þ¤«¤é¤Ï¡¢¤â¤¦¿À¤È¤·¤«»×¤¨¤Ê¤¯¤Æ¡×¤ÈÅÇÏª¡£°ìÊý¡¢°ÂÆ£¤Ï¥«¥Ê¥À¤Ë¥È¥ìー¥Ë¥ó¥°¤Ë¹Ô¤Ã¤¿ºÝ¤Ë¡¢±©À¸¤ò¿©»ö¤ËÍ¶¤Ã¤¿»þ¤Î¥¨¥Ô¥½ー¥É¤òÌÀ¤«¤¹¡£
Â³¤¤¤Æ°ÂÆ£¤¬¡ÖÍÄ¤Ê¤¸¤ß¡×¡¢¹â¶¶¤¬¡ÖÎø¥Ð¥ÊÁê¼ê¡×¤È¤¤¤¦¤Î¤ÏÀõÅÄ¿¿±û¡£¡Ö¾®¤µ¤¤º¢¡¢ºÇ½é¤Ë½¬¤¤»Ï¤á¤¿ÀèÀ¸¤¬ÀõÅÄ¤ÈÆ±¤¸¤À¤Ã¤¿¡×¤È¤¤¤¦°ÂÆ£¤Ï¡¢¼«Ê¬¤ÏÆÃ¤Ë¥¹¥±ー¥È¤ò¤·¤¿¤«¤Ã¤¿Ìõ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤¿¤À¤¦¤Þ¤¯¤Ê¤ë¤¿¤á¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È²óÁÛ¡£Ãæ³ØÀ¸¤Î»þ¤Ë½é¤á¤Æ£´²óÅ¾¥¸¥ã¥ó¥×¤¬À®¸ù¤·¤¿»þ¤Î¶Ã¤¤Î¥¨¥Ô¥½ー¥É¤òÌÀ¤«¤¹¡£
°ìÊý¡¢¹â¶¶¤Ï¼«¿È¤¬¾®³Ø£µÇ¯À¸¤Î»þ¡¢¾®³Ø£¶Ç¯À¸¤ÎÀõÅÄ¤ò¸«¤Æ¡¢¡ÖÅ·ºÍ²á¤®¤ÆÂ©¤ò°û¤ß¤Þ¤·¤¿¡×¤È½Ò²û¡£º£¤ÏÍ£°ìÎø°¦ÁêÃÌ¤ò¤¹¤ëÁê¼ê¤¬ÀõÅÄ¤Ç¡¢ºÇ¶á¤â·ëº§¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÁêÃÌ¤·¤¿¤È¤³¤í¡¢ç¥¤ËÍî¤Á¤ë¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤¬Ìã¤¨¤¿¤ÈÏÃ¤¹¡£
ÂÞ¤È¤¸VTR¡ÖÌ¤Íè¤Î¥ª¥ê¥ó¥Ô¥¢¥ó¤òÌÜ»Ø¤¹¿Æ»Ò¤ËÊ¹¤¤¤¿¡ª¥Õ¥£¥®¥å¥¢¥¹¥±ー¥È¤ò½¬¤¦¤Î¤Ï¤³¤³¤¬ÂçÊÑ¡ª¤òÍ¾ÃÌÄ´ºº¡×¤Ç¤Ï¡¢Âçºå¤Ë¤¢¤ë£²¤Ä¤Î¥¹¥±ー¥È¾ì¤ÇÆüÌëÎý½¬¤ËÎå¤à¥¥Ã¥º¤È¤½¤Î¿Æ¸æ¤µ¤ó¤Ë¡Ö¤³¤³¤¬ÂçÊÑ¡ª¡×¤È»×¤¦¤³¤È¤òÄ´ºº¡£¤¹¤ë¤ÈÂç¤¤¯£³¤Ä¤ÎÂçÊÑ¥Ý¥¤¥ó¥È¤¬È½ÌÀ¤¹¤ë¡£©ABC¥Æ¥ì¥Ó
¤³¤Î¤Û¤«¡¢¥È¥Ã¥×¥Õ¥£¥®¥å¥¢Áª¼ê¤Î¶âÁ¬»ö¾ð¤Ç¤Ï¹â¶¶¤¬Á´À¹´ü¤Î¼ýÆþ¤òÀÖÍç¡¹¤Ë¹ðÇò¡£¤µ¤é¤Ë¥Õ¥£¥®¥å¥¢¥¹¥±ー¥ÈÁª¼ê¤Î°áÁõ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Î¥Èー¥¯¤ÇÀ¹¤ê¾å¤¬¤ë¡£
