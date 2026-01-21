気象台は、午前4時55分に、なだれ注意報を長岡市、三条市、柏崎市、小千谷市、加茂市、十日町市、糸魚川市、妙高市、上越市、魚沼市、南魚沼市、湯沢町、津南町に発表しました。

新潟県では、風雪や高波、落雷に注意してください。下越、中越、上越では、大雪や電線等への着雪に注意してください。中越、上越では、なだれに注意してください。

【なだれ注意報（発表中）と予報値】

■長岡市

□なだれ注意報【発表】

23日にかけて注意





■三条市□なだれ注意報【発表】23日にかけて注意■柏崎市□なだれ注意報【発表】23日にかけて注意■小千谷市□なだれ注意報【発表】23日にかけて注意■加茂市□なだれ注意報【発表】23日にかけて注意■十日町市□なだれ注意報【発表】23日にかけて注意■糸魚川市□なだれ注意報【発表】23日にかけて注意■妙高市□なだれ注意報【発表】23日にかけて注意■上越市□なだれ注意報【発表】23日にかけて注意■魚沼市□なだれ注意報【発表】23日にかけて注意■南魚沼市□なだれ注意報【発表】23日にかけて注意■湯沢町□なだれ注意報【発表】23日にかけて注意■津南町□なだれ注意報【発表】23日にかけて注意