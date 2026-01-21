»³²¼ÃÒµ×¡¢Î¦¾åÉô¤Î´ÆÆÄÌò¤Ç¡Ø²¶¤¿¤Á¤ÎÈ¢º¬±ØÅÁ¡Ù½Ð±é¤Ø¡¡¡ÖÃúÇ«¤Ëºî¤ê¾å¤²¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡10·î¤è¤êÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¤ÇÊüÁ÷¤µ¤ì¤ëÂçÀôÍÎ¼ç±é¥É¥é¥Þ¡Ø²¶¤¿¤Á¤ÎÈ¢º¬±ØÅÁ¡Ù¤Ë¡¢»³²¼ÃÒµ×¤¬½Ð±é¤¹¤ë¤³¤È¤¬·èÄê¤·¤¿¡£
»²¹Í¡§»³²¼ÃÒµ×¡¢¡¡¡Ø¥Ö¥ëー¥âー¥á¥ó¥È¡Ù¤ò½ª¤¨¤Æ¤Î¿´¶¡¡¼«¿È¤Î²áµîºî¤Ï¡Öº£¤Î¼«Ê¬¤Ë·Ò¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×
¡¡ËÜºî¤Ï¡¢ÃÓ°æ¸Í½á¤Ë¤è¤ëÆ±Ì¾¾®Àâ¤ò¥É¥é¥Þ²½¤¹¤ëÀÄ½Õ·²Áü·à¡£¸¶ºî¾®Àâ¤Ï¡¢¡ÖÅìµþÈ¢º¬´Ö±ýÉüÂç³Ø±ØÅÁ¶¥Áö¡ÊÈ¢º¬±ØÅÁ¡Ë¡×¤ÎÎ¢Â¦¤ò¡¢ºî¼Ô¤Ç¤¢¤ëÃÓ°æ¸Í½á¼«¿È¤¬½½Í¾Ç¯¤Ë¤ï¤¿¤ëÌÊÌ©¤ÇËÄÂç¤Ê¼èºà¤ò¤â¤È¤Ë¡Ø½µ´©Ê¸½Õ¡Ù¤Ç1Ç¯È¾¤Ë¤ï¤¿¤êÏ¢ºÜ¡¢Ãø¼Ô»Ë¾å½é¤È¤Ê¤ëÃ±¹ÔËÜ¾å²¼´¬ÁÈ¤ÇÈ¯´©¤µ¤ì¤¿¡£1987Ç¯°ÊÍè¡¢È¢º¬±ØÅÁ¤òÀ¸Ãæ·Ñ¤·Â³¤±¤Æ¤¤¿ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó¤¬¡¢¼çºÅ¡¦´ØÅì³ØÀ¸Î¦¾å¶¥µ»Ï¢ÌÁ¤ÎÁ´ÌÌ¶¨ÎÏ¤òÆÀ¤Æ±ÇÁü²½¤¹¤ë¡£
¡¡2Ç¯Ï¢Â³¤ÇÈ¢º¬±ØÅÁËÜÁª½Ð¾ì¤òÆ¨¤·¤¿¸Å¹ë¡¦ÌÀÀ¿³Ø±¡Âç³Ø¡£È¢º¬±ØÅÁ¤Ë½Ð¾ì¤¹¤ë¤Ë¤Ï¡¢¤Þ¤º¤Ï10·î¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤ëÍ½Áª²ñ¤òÆÍÇË¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¡£ÌÀÀ¿³Ø±¡¤Ï¡¢²Ì¤¿¤·¤ÆÈ¢º¬Ï©¤òÁö¤ë¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤ë¤Î¤«¡£¤Þ¤¿Ãæ·Ñ¤òÃ´¤¦¥Æ¥ì¥Ó¶ÉÂ¦¤Ç¤âÉÔÂ¬¤Î»öÂÖ¤¬µ¯¤¤Æ¤¤¤¿¡Ä¡Ä¡£
¡¡µÓËÜ¤ò¼ê¤¬¤±¤ë¤Î¤Ï¡¢¡Ø¥³¥³¥¢¡Ù¡Ê¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ë¤ÎÎëÌÚ¤¹¤ß¤ì¤È¡Ø¤´¤¯¤»¤ó¡Ù¥·¥êー¥º¡ÊÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ë¤Î¾¾ÅÄÍµ»Ò¡£±é½Ð¤Ï¡¢¡Ø¥ê¥Ðー¥µ¥ë¥ªー¥±¥¹¥È¥é¡Ù¡ÊÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ë¤ÎÃö¸ÔÎ´°ì¡¢¡Ø¥Û¥Ã¥È¥¹¥Ý¥Ã¥È¡Ù¡ÊÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ë¤Î»³ÅÄ¿®µÁ¤é¤¬Ã´Åö¤¹¤ë¡£¼ç±é¤ÎÂçÀô¤¬¡ØÈ¢º¬±ØÅÁ¡Ù¤ÎÀ¸Ãæ·Ñ¤òÃ´¤¦¥Æ¥ì¥Ó¶É¤Î¥Áー¥Õ¥×¥í¥Ç¥åー¥µー¡¦ÆÁ½ÅÎ¼¤ò±é¤¸¤ë¡£
¡¡»³²¼¤¬±é¤¸¤ë¤Î¤Ï¡¢Êì¹»¡¦ÌÀÀ¿³Ø±¡Âç³Ø¤ÎÎ¦¾å¶¥µ»Éô¤Ë¿·´ÆÆÄ¤È¤·¤Æ½¢Ç¤¤¹¤ë¹ÃÈå¿¿¿Í¡£È¢º¬±ØÅÁ¤Î½Ð¾ì·Ð¸³¤ò»ý¤Á¤Ê¤¬¤é¡¢Âç³ØÂ´¶È¸å¤ÏÎ¦¾å¤ÎÀ¤³¦¤«¤éÎ¥¤ìÁí¹ç¾¦¼Ò¤ÇÆ¯¤¯¥µ¥é¥êー¥Þ¥ó¤È¤·¤ÆÀ¸¤¤Æ¤¤¿¿ÍÊª¤À¡£´ÆÆÄ¤È¤·¤Æ¤Î·Ð¸³¤Ï¥¼¥í¡£¤½¤ó¤Ê¹ÃÈå¤Î·¿ÇË¤ê¤Ê»ØÆ³¤Ï¡¢ Î¦¾å¶¥µ»Éô°÷¤¿¤Á¤Î´Ö¤ËÉÔ°Â¤ÈÈ¿È¯¤òÀ¸¤ó¤Ç¤¤¤¯¡£
¡¡»³²¼¤Ï¡ÖËÍ¼«¿È¤Ï¡¢¤³¤ì¤Þ¤ÇËÜ³ÊÅª¤Ë¥¹¥Ýー¥Ä¤ÎÀ¤³¦¤Ë¿È¤òÃÖ¤¤¤Æ¤¤¿¤ï¤±¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢±ØÅÁ´Ø·¸¼Ô¤Î³§¤µ¤ó¤Î¤ªÏÃ¤ò»Ç¤¤¤Ê¤¬¤éÂæËÜ¤òÆÉ¤ß²ò¤¡¢¤³¤ÎÊª¸ì¤Ë¹þ¤á¤é¤ì¤¿»×¤¤¤ä´¶Æ°¤ò¡¢¤·¤Ã¤«¤ê¤ÈÆÏ¤±¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤ËÅØ¤á¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È°Õµ¤¹þ¤ß¤ò¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
»³²¼ÃÒµ× ¥³¥á¥ó¥È
º£²ó¡¢ÍÍ¡¹¤Ê¿Í´Ö¥É¥é¥Þ¤¬µ¯¤³¤ë¿¼¤¤´¶Æ°¤Î¤¢¤ëºîÉÊ¤Ë¥ª¥Õ¥¡ー¤òÄº¤¡¢¤È¤Æ¤â¸÷±É¤Ë»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ËÍ¤¬±é¤¸¤ë¤Î¤Ï¡¢¸µ¡¦È¢º¬±ØÅÁ¥é¥ó¥Êー¤Ç¤¢¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢º£¤Ï¾¦¼Ò¤Ë¶Ð¤á¡¢Êì¹»¤ËÌá¤Ã¤ÆÎ¦¾å¶¥µ»Éô¤Î´ÆÆÄ¤òÌ³¤á¤ë¹ÃÈå¿¿¿Í¤È¤¤¤¦Ìò¤Ç¤¹¡£¡ÖÈ¢º¬±ØÅÁ¡×¤Ï¡¢¤¿¤¹¤¤ò¤Ä¤Ê¤¤¤Ç¤¤¤¯Âº¤µ¡¢Ì´¤Ë¸þ¤«¤¦ÎÏ¶¯¤µ¡¢¤½¤·¤Æ´õË¾¤¬ÀÞ¤ê½Å¤Ê¤Ã¤ÆÀ¸¤Þ¤ì¤ë¡È´ñÀ×¤Î½Ö´Ö¡É¤ò»ä¤¿¤Á¤ËÆÏ¤±¤Æ¤¯¤ì¤ëÆÃÊÌ¤ÊÉñÂæ¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£ËÍ¼«¿È¤Ï¡¢¤³¤ì¤Þ¤ÇËÜ³ÊÅª¤Ë¥¹¥Ýー¥Ä¤ÎÀ¤³¦¤Ë¿È¤òÃÖ¤¤¤Æ¤¤¿¤ï¤±¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢±ØÅÁ´Ø·¸¼Ô¤Î³§¤µ¤ó¤Î¤ªÏÃ¤ò»Ç¤¤¤Ê¤¬¤éÂæËÜ¤òÆÉ¤ß²ò¤¡¢¤³¤ÎÊª¸ì¤Ë¹þ¤á¤é¤ì¤¿»×¤¤¤ä´¶Æ°¤ò¡¢¤·¤Ã¤«¤ê¤ÈÆÏ¤±¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤ËÅØ¤á¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£±ØÅÁ´ÆÆÄ¤«¤é¡¢¡Ö¸ÀÍÕ¤Î»ØÆ³¤À¤±¤Ç¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¤¤¿¤À¤¡¢¿Í´Ö¤ò´Ñ¤ëÌÜ¤ò¤·¤Ã¤«¤êËá¤¡¢³ØÀ¸¤¿¤Á¤È¿®Íê´Ø·¸¤òÃÛ¤¾å¤²¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤¬ËÍ¤Î»Å»ö¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤³¤Ë°ìÅÀ½¸Ãæ¤·¤Æ¡¢¹ÃÈå¤È¤¤¤¦¿ÍÊª¤òºî¤ê¾å¤²¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¥É¥é¥Þ¡Ö²¶¤¿¤Á¤ÎÈ¢º¬±ØÅÁ¡×¤Ï¡¢Ëº¤ì¤«¤±¤Æ¤¤¤¿¾ðÇ®¤ò¸Æ¤Ó³Ð¤Þ¤·¡¢¿´¤Ë²¹¤«¤¤Åô¤ò¤È¤â¤·¤Æ¤¯¤ì¤ëºîÉÊ¤Ë¤Ê¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£ËÍ¤â°ìÀ¸·üÌ¿µ¤»ý¤Á¤ò¤³¤á¤ÆÃúÇ«¤Ëºî¤ê¾å¤²¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤¼¤Ò³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£¡ÊÊ¸¡á¥ê¥¢¥ë¥µ¥¦¥ó¥ÉÊÔ½¸Éô¡Ë